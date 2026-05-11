Sergio Fajardo habla de Abelardo de la Espriella: “La izquierda petrista no le gana y la derecha uribista tampoco”

Sergio Fajardo, candidato presidencial, sentó su posición sobre los demás aspirantes que quieren llegar a la Casa de Nariño y se presentó como la mejor opción. En un extenso trino, se despachó contra Abelardo de la Espriella y vaticinó lo que podría ocurrir en el escenario de las votaciones.

Edna Bonilla, fórmula vicepresidencial de Sergio Fajardo, habla en SEMANA

El exgobernador de Antioquia empezó cuestionando: “¿De qué sirve ganar en primera vuelta y perderlo todo en segunda vuelta?”, y aseguró que muchas personas que piensan votar por Iván Cepeda, quien va punteando en las encuestas, han empezado a dudar, y agregó que la victoria del Tigre no es improbable.

Frente a la situación de De la Espriella, Fajardo resaltó que para derrotarlo se necesita una mayoría social y política que va mucho más allá del ala del petrismo radical:

“El riesgo de perder los avances sociales es real. Abelardo es un fantoche, pero peligroso. Sin escrúpulos. No puede perseguir la corrupción quien se ha lucrado con corruptos”.

Él manifestó que el proyecto de Paloma Valencia, sostenido por el uribismo, no alcanzaría para construir mayorías inclusivas.

“Paloma Valencia no tiene capacidad para derrotar a Abelardo de la Espriella”: Sergio Fajardo enciende la campaña

Con base en su lectura, para frenar este escenario, todavía se estaría a tiempo de reconstruir una mayoría democrática, progresista y moderada alrededor de su candidatura:

“Somos la candidatura con menos rechazo de todas. Podemos unir y representar a una inmensa mayoría. La izquierda petrista no le gana a Abelardo. Y la derecha uribista, tampoco”.

Fajardo se cuestionó en la misma comunicación: “¿Qué hacemos? ¿Nos rendimos?”. La respuesta es la que ha sostenido en las últimas semanas:

“No. Hay alternativa. Y hay tiempo. El voto más útil es el que pueda unir a moderados de derecha, de izquierda y de centro. A colombianos que quieran una Colombia sin trincheras. A los que creemos que desarrollo y justicia pueden, y deben, ir juntos. A los que no queremos que la extrema derecha gobierne Colombia. Aquí estamos. Todavía es posible. Hay tiempo”.