Destapan investigación por chef de Alfredo Saade: manejaba Audi de la embajada que terminó estrellado, se bañaba en la piscina y vivía allí

La periodista Darcy Quinn reveló en La FM que la Cancillería le abrió proceso disciplinario a Alfredo Saade, el embajador de Colombia en Brasil. El asunto se destapó luego de que un vehículo Audi, propiedad del Estado colombiano y al servicio de la Embajada de Colombia en ese país, terminara estrellado. Tras varias pesquisas se determinó que quien lo manejaba era el chef personal del diplomático, situación que desencadenó múltiples preguntas, como: ¿qué hace un chef manejando un vehículo de una delegación diplomática? Alfredo Saade ha intentado deslegitimar este caso y en su cuenta en X ha lanzado ofensas contra Quinn y otras periodistas. Sin embargo, ellas mismas le han hecho preguntas puntuales que el diplomático ha esquivado.

“Atención: abren proceso disciplinario contra @alfredosaadev, embajador en Brasil por la pérdida total del vehículo de la embajada. Queda claro que el chef del embajador usaba siempre el vehículo de la embajada”, escribió la periodista en su cuenta en X, junto a las imágenes del chef dando cuenta de estar al volante del vehículo.

Estas son las imágenes:

“En sus redes sociales, el chef personal de @alfredosaadev en la embajada de Brasil deja claro que vivía en la embajada y usaba la piscina y el automóvil a sus anchas @lafm”, agregó Darcy Quinn, mostrando las imágenes:

En respuesta a ello, el embajador Alfredo Saade escribió: “A @darcyquinnr le da miedo que le diga al aire lo que sería la mayor corrupción de ella y su esposo. Ella estaría graduada irregularmente y el esposo sería el mayor ladrón en temas de energía. Hoy pretende limpiarse su estiércol con mi buen nombre. Ábrame micrófonos, la reto, ¿o le da miedo? @JuanLozano_R @lafm”.

Posteriormente, la periodista colombiana Diana Saray le preguntó: “Pastor @alfredosaadev, se lo pregunto directamente, ¿el señor es el chef de la embajada o es su pareja sentimental? Dado que se trata de dineros públicos, es necesario ser transparente con la ciudadanía”. Y Alfredo Saade respondió: “No vivo de chismes. Ábrame los micrófonos, ¿o le da miedo? @darcyquinnr” .

En diálogo con los medios el 9 de abril de 2026, Saade contó que durante Semana Santa él viajó a Bogotá y la persona que presta los servicios de cocina “tomó de manera atrevida el vehículo” y lo chocó. El auto lujoso no se estrelló contra otro carro, sino que se subió a una berma y generó un fuerte golpe, precisó.

“El conductor acostumbra, según me cuentan, a dejar las llaves en un sitio donde las ha dejado siempre, y esta persona, abusando de la confianza que se le había entregado, pues tomó el vehículo de manera irresponsable”, contó Saade en ese momento.

“Acá está el carro, el vehículo no fue destrozado en su carrocería, como lo informan los medios de comunicación. Tiene un golpe. En su latonería ni llantas tiene inconvenientes. Sufrió un golpe abajo y le causó un daño a la caja y el chasis. No se chocó con otro carro ni hizo daño a terceros”, afirmó.

El embajador Alfredo Saade mostró cómo quedó el vehículo diplomático donde se moviliza él tras sufrir un choque. Foto: FOTO1: SEMANA/FOTO2: PANTALLAZO VIDEO DE ALFREDO SAADE.

“Aquí está el carro, ya fue traído del taller, yo aún no lo había visto. El vehículo no está destrozado. Ya iniciamos las reclamaciones pertinentes a la aseguradora. Me dicen que aquí en Brasil los vehículos son dados como ‘pérdida total’ por cualquier detalle, ya que es normal que las aseguradoras los cambien”, agregó.

El carro lujoso de la Embajada de Colombia en Brasil que fue chocado. Foto: Pantallazo a video de Alfredo Saade.

El 7 de abril de 2026, Alfredo Saade reportó oficialmente lo ocurrido a la secretaria general de la Cancillería, Elvira de las Merecedes Sanabria Salazar. En el informe del “incidente del vehículo oficial de la embajada”, dijo: “Con ocasión del turno compensatorio de Semana Santa, fui informado que el señor David Leonardo Barrero López, empleado de la empresa AR Maiel Servicos Gerais Ltds, que presta el servicio para concepto de alojamiento, suministro de comidas y bebidas, retiró de la residencia oficial y sin ninguna autorización en horas de la madrugada, el vehículo oficial de marca Audi”.

El vehículo oficial de la Embajada de Colombia en Brasil "sufrió un golpe que impactó su caja", reportó Alfredo Saade. Foto: Pantallazo video de Alfredo Saade.

Saade informó que, de manera inmediata, “solicité adoptar tres medidas urgentes con respecto a los hechos: que se reportara a la empresa Ar Maciel Servicos Gerais Ltda la situación y se procediera al retiro inmediato del mencionado señor. Dos, que se le notificara al señor Barrero que ese mismo día debía abandonar la residencia oficial. Y tres, que se llevara el vehículo al mecánico para revisar su estado”.