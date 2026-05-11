Así eran las críticas de Paloma Valencia a Miguel Uribe Turbay cuando competían por la candidatura presidencial del Centro Democrático

María Claudia Tarazona, esposa de Miguel Uribe Turbay, anunció que respaldará a Paloma Valencia de cara a la primera vuelta presidencial. Valencia agradeció ese respaldo.

María Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe Turbay, apoyará la candidatura de Paloma Valencia

“María Claudia, recibo tu apoyo como el gesto más grande y conmovedor de esta campaña. Miguel fue mi amigo, un demócrata en todo el sentido de la palabra, un competidor respetuoso como pocos, un hombre que entendía que la política debía hacerse con altura, firmeza y decencia”, aseguró Valencia.

Sin embargo, es conocido que durante el proceso interno que desarrolló el Centro Democrático para escoger a su candidato, la senadora fue una de las que más criticó a Uribe y tuvo diferencias con él.

Cuando Miguel Uribe Turbay desarrollaba algunos eventos y movidas políticas en medio de la campaña, ella lo criticaba por supuestamente venir de sectores y decía que no representaba al uribismo.

Miguel Uribe Turbay estaba en un evento de campaña cuando fue atacado por un sicario. Foto: Suministradas a Semana por el equipo de prensa del concejal Andrés Barrios.

“Yo estoy completamente segura de que no va a ser Miguel Uribe, completamente segura”, dijo sobre la posibilidad de que él ganara ese proceso a finales del 2024, luego de que se conociera una encuesta que daba como puntero a Uribe sobre Valencia.

“Yo no creo que Miguel vaya a ser candidato del Centro Democrático, así se gaste millones de dólares”, agregó, haciendo referencia a una polémica que se generó por una supuesta encuesta él que había financiado, hecho que Uribe Turbay negó en su momento.

Valencia negó que el senador fuera el candidato que estaba siendo respaldado por el expresidente Álvaro Uribe, líder natural de esa colectividad y lo acusó de él mismo haberlo difundido. “Ese chisme que, un poco, dicen, salió del propio Miguel Uribe, se ha vuelto muy complicado, porque le genera unas dificultades al partido, que son muy grandes, porque entonces la gente siente que al apoyarlo a uno, entonces está contradiciendo al presidente Uribe, lo cual no es cierto”, afirmó Valencia.

Uribe Turbay le contestó en varias oportunidades, negando que fueran verdad esas acusaciones. “Las críticas son a la encuesta y no a mí. Yo entiendo que a nadie le gusta una encuesta en la que no sale bien, pero la firma Invamer es prestigiosa y reputada en lo que tiene que ver con encuestas”, respondió Uribe.

Valencia era crítica con el senador porque consideraba que había estado en otros sectores más allá del uribismo. “Aquí hay muchos interesados en decir que son el candidato del presidente Uribe”, dijo a una entrevista a Blu Radio. Y más adelante agregó: “Me alegra mucho que unos que estuvieron en otros lados ahora sí quieran valorar al presidente Uribe”, lo que se consideró una pulla directa al entonces senador.

Paloma Valencia reconoció en entrevista con Vicky Dávila las diferencias que había con Miguel Uribe Turbay. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

Miguel Uribe Londoño, candidato presidencial y padre de Uribe Turbay, ha reconocido que Valencia fue una de las que más criticó a su hijo cuando se llevaba a cabo ese proceso interno y que lo mismo le habrían hecho a él.

“En el proceso me cambiaron las reglas de juego siete veces, yo les iba ganando a María Fernanda, Paloma y Paola, y se molestaban muchísimo. Lo mismo habían hecho con Miguel; lo habían hostigado enormemente, pero él les iba a ganar”, dijo.

En abril de 2025 se generó una polémica en el Centro Democrático porque los demás candidatos se tomaron una fotografía juntos, excluyendo a Miguel Uribe Turbay. Muchos lo interpretaron como una respuesta a unos apoyos que supuestamente había logrado el entonces precandidato en Antioquia. En la entrevista de Valencia con Vicky Dávila en SEMANA, la candidata reconoció que se tomaron la foto en respuesta a ese supuesto respaldo que había recibido Uribe Turbay en el departamento.