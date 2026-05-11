“Si hoy quisiéramos algún homenaje a Germán Vargas, sería no entregarle este país a Cepeda y sus secuaces”: Clemencia Vargas

En varias entrevistas radiales en la mañana de este lunes, Clemencia Vargas envió un duro mensaje al país. Aseguró que el mejor homenaje que le pueden hacer a su papá es que “Colombia entera salga a votar en unidad”.

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“Él fue el primero que salió a decir que Colombia necesitaba un gran proyecto de unidad. Yo creo que si hoy quisiéramos honrar algún legado de Germán Vargas Lleras, sería que por ningún motivo le entregáramos a este país a Cepeda y sus secuaces. Ese es el gran legado que los colombianos le podemos hacer a mi papá”, dijo en Blu Radio.

Clemencia Vargas en la velación de su papá, Germán Vargas Lleras Foto: JUAN CARLOS SIERRA-SEMANA.

“La mejor memoria que le pudiéramos dar a mi papá, ya que no le dimos la oportunidad de ser presidente, es que le hagamos un homenaje aél eligiendo bien en estas próximas elecciones”, agregó en otra entrevista en la F.M.

“Por ningún motivo, como dice él, podemos dejar a este país en manos de Cepeda y sus secuaces. Acá tenemos que recuperar el país por mi hijo Agustín y por los más de 50 millones de colombianos”, reiteró.

Clemencia habló de la partida de su papá y aseguró que esta fue prematura, pero que se fue en paz pues había logrado muchas cosas tras una vida de servicio al país.

La hija del exvicepresidente dijo que “Colombia fue muy injusta con Germán Vargas Lleras. A él, por los motivos que fueran, no se le permitió ser presidente de este país”, dijo.

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Aseguró que su papá no fue como muchos políticos de hoy que dan discursos pero no cumplen nada. “Él era el opuesto de eso. Él vivía y respiraba por la política y por el amor que le tenía a Colombia".

Germán Vargas Lleras, su hija, Clemencia Vargas, y su nieto, Agustín. Foto: INSTAGRAM @CLEMEVARGAS

Clemencia, quien fue el entrañable amor del exvicepresidente, también contó detalles de la vida de su papá. “Él tenía muchos sueños, pero quizás el más grande fue cuando nació Agustín. Cuanta falta le va a hacer a mi hijo conocer a su abuelo, su amor, sus lecciones”, dijo en Blu.

“Él era un gocetas. Siempre disfrutó la vida”, agregó.

Narró que en esta útima étapa, luchando contra la enfermedad, su papá fue un valiente, pero reconoció que había sido la más dura de sus vidas. En conversación con Caracol aseguró que decidieron llevar este tramo final en total hermetismo. “Dimos el 100% hasta el último día”, aseguró.

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“La última conversación que tuve con él fue muy personal. Lo que sí quiero dejar claro es qué gran lección me deja: a pesar de todas estas adversidades, nunca haberse quejado, nunca haberse victimizado ni renegado”, detalló en la FM.

Clemencia, su hija, fue el gran amor de la vida de Vargas Lleras. Foto: INSTAGRAM @CLEMEVARGAS

“Estamos muy agradecidos y conmovidos con el homenaje que Colombia entera le ha hecho como un jefe de Estado”, agregó.