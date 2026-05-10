Levy Rincón, de nuevo en medio de escándalo tras video y recital de insultos y groserías en X

El influencer petrista Levy Rincón, siempre controversial por recurrir a los insultos de alto calibre en redes sociales para debatir, está de nuevo en medio del debate.

Este domingo se publicaron unas imágenes en las cuales insulta, a su estilo, a una persona: con groserías de alto calibre y a gritos. El agredido, a su vez, le reclama por la agresión. Ambos se pronunciaron posteriormente.

Jhon Frank Pinchao habla de “la caricia” que le propinó a Levy Rincón tras no soportar más sus insultos: “Y decía que me iba a matar”

Ingrid Betancourt revela detalles de la pelea de Jhon Frank Pinchao con Levy Rincón: “Se vino como una fiera, pero no contaba con Jhon”

Estas son las imágenes:

Levy Rincón escribió en X sobre el incidente: “Hoy estaba en la 53 con séptima hablando por teléfono cuando empezaron a llegar miembros de la campaña de Paloma Valencia a grabarme y a increparme. Amablemente les dije que no quería hablar y siguieron acosando, insultando y llamándome guerrillero. En un punto, después de pedirles que pararan, pues todo se fue a la mierda. Los insulté, al gordito cansón lo empujé y ahí sí los demás querían invitar a la conciliación. ¡Coman mucha mierda! Dejen de hostigar gente en la calle. ¡Igual lo dije antes y lo digo ahora: NO ESTOY COPIANDO DE PUTA MIERDA! Yo no le bajo la cabeza ni a gomelos ni a fachos hijos de la gran puta. ¡Feliz día de la madre, los quiero mucho!“.

“Gordito, yo te dije varias veces que no quería hablar con vos. La próxima vez que volvás a hostigarme así te voy a dar en la cara durísimo para que aprendás a respetar a la gente en la calle. ¡Sapo hijueputa! Ya sabés, no quiero lloros después", agregó.

En respuesta, el agredido, identificado como Esteban Tobón, señaló: “Yo estaba ahí, fui testigo de la desfachatez y gamineria con la que usted trató a un ciudadano que piensa distinto, que cuestiona las acciones del gobierno y de los directivos de su RTVC. Usted no tiene pruebas de nada, no es más que un mentiroso e indecente. No podemos volver a caer en manos de gente como usted”.

Y Rincón, una vez más, replicó: “Estabas ahí grabándome sin mi consentimiento mientras tu amigo me hostigaba sabiendo que en reiteradas ocasiones le dije que no quería hablar. Lo de ustedes se llama acoso. Yo no soy funcionario público y no estoy en la obligación de contestarle una puta mierda al pendejo de tu amigo”.

“Si quieres nos vemos en rtvc! Acá no peleamos a los golpes! Discutimos con argumentos! La democracia se trata de escuchar a los demás sin violencia! Acuérdate! Vives gracias a nuestros impuestos!”, respondió el ciudadano que fue empujado.

Cuando Pinchao golpeó a Levy Rincón

En noviembre de 2025, Jhon Frank Pinchao, el policía recordado en Colombia por escapar del secuestro de las Farc, aceptó que agredió a Levy Rincón tras no soportar más su altanería y su lengua, descargada de madrazos.

Pinchao contó detalles de la pelea que hubo en un restaurante entre él y el influencer petrista Levy Rincón. Sobre esta pelea, la dirigente política Ingrid Betancourt entregó su versión y lo propio hizo el policía retirado.

“Después del lanzamiento de la inscripción de nuestra lista al Senado, la selección AntiPetro, nos fuimos a hacer otra rueda de prensa en el hotel. Y nos dieron las 4 de la tarde, estábamos sin almuerzo, salimos a almorzar, pues ya había terminado el evento y encontramos un restaurante cerca. Nos sentamos con Ingrid Betancourt, con parte del equipo de nuestro partido Oxígeno, a esperar que nos atendieran”, narró.

“Cuando yo estaba ahí sentí en la espalda que estaba alguien, volteé a mirarlo, vi un tipo con un aspecto pues extraño y yo dije: ‘Robar, no. No va a robar’. Empezó a vociferar, me paré, como cualquier hombre si está con su mamá, con su mujer, con una amiga. Que venga alguien a insultarla en la mesa... es un acto de hombría pararse e intentar protegerla“, agregó.

El relato de Jhon Frank Pinchao sobre su pelea con Levy Rincón:

“Le digo a este señor que las cosas que está diciendo son equivocadas, que Ingrid escribe libros que son muy vendidos en el mundo, que vive de eso, que también es invitada a las diferentes universidades del mundo a dar conferencias y pues también tiene recursos por eso, que ella sí trabaja, como él pues está diciendo que ella no trabajaba, pues sí, sí tiene un trabajo. Su trabajo es este”, agregó Pinchao.

“Le digo que es una mujer, que entienda que él es un hombre, y finalmente le indico que se retire, que la deje tranquila. Me voy adelante para advertir el grupo de seguridad de ella, pues yo no sabía quién era ese tipo, por su aspecto pues me causó desconfianza”, aseveró.

“Cuando le voy a indicar a los escoltas de ella que está pasando algo, él ya la emprende contra mí”, dijo Pinchao, quien indicó que reaccionó golpeándolo. “No fue una agresión para matarlo o para herirlo, fue con la cabeza, pero algo leve, así una caricia, mejor dicho”, sostuvo Pinchao.

“Él sale del restaurante, me siento tranquilo. Y dije: ‘Pues este tipo pues con ese aspecto, pues ya salió’. Y al rato regresa. Ingresa y empieza a decir que doble h y un poco de groserías, que no sabe quién es él, que me va a matar, que no sé qué cosa. Y le dije que viniera otra vez, cualquier hombre tiene que defenderse, ¿no? Finalmente, salió del sitio", acotó.

Luego de ello, según el relato de Pinchao, él se enteró de que Levy Rincón era youtuber petrista. “Que era un youtuber, yo en eso de redes, a mí no me gusta meterme en esas vainas ni seguir a nadie así y entonces cuando ya me enteran de quién era yo dije: ‘Bueno, pues él vino aquí a ofender, a molestar y simplemente fue una reacción de defensa’. Haga de cuenta que las señoras están sentadas con su marido, su amigo, su hijo, su tío, cualquier persona y viene un tipo a ofenderlas, pues lo mínimo que hace la persona que está con ustedes es protegerlas. O ustedes como hombres, si están con su esposa, su hija, su tía, amiga, lo que quiera que sea, y viene alguien a ofender a la señora con la que esté usted, amiga o hija, lo que sea, pues lo mínimo que hacen ustedes es protegerla, ¿no?“, dijo sobre el incidente.

Pinchao recordó que estuvo en poder de las Farc desde el primero de noviembre de 1998 hasta el 27 de abril de 2007, soportando todo tipo de tratos, torturas, humillaciones, para ahora tener que soportar a un influencer que se nutre del insulto.