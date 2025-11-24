Jhon Frank Pinchao habla de “la caricia” que le propinó a Levy Rincón tras no soportar más sus insultos: “Y decía que me iba a matar”

Jhon Frank Pinchao habló con El Debate, de SEMANA. Lo hizo luego de anunciar su candidatura al Congreso de la República, con Ingrid Betancourt a la cabeza, y con él a su lado. Se trata del subintendente de la Policía recordado en el país porque se fugó del secuestro al que lo sometieron guerrilleros de las Farc durante ocho años.

En el marco de la entrevista que concedió a El Debate, de SEMANA, Pinchao contó detalles de la pelea que hubo en un restaurante entre él y el influencer petrista Levy Rincón, siempre controversial por recurrir a los insultos de alto calibre en redes sociales para debatir. Sobre esta pelea, la dirigente política Ingrid Betancourt entregó su versión y lo propio hizo Jhon Frank Pinchao.

La entrevista completa con Jhon Frank Pinchao:

“Después del lanzamiento de la inscripción de nuestra lista al Senado, la selección AntiPetro, nos fuimos a hacer otra rueda de prensa en el hotel. Y nos dieron las 4 de la tarde, estábamos sin almuerzo, salimos a almorzar, pues ya había terminado el evento y encontramos un restaurante cerca. Nos sentamos con Ingrid Betancourt, con parte del equipo de nuestro partido Oxígeno, a esperar que nos atendieran”, narró.

“Cuando yo estaba ahí sentí en la espalda que estaba alguien, volteé a mirarlo, vi un tipo con un aspecto pues extraño y yo dije: ‘Robar, no. No va a robar’. Empezó a vociferar, me paré, como cualquier hombre si está con su mamá, con su mujer, con una amiga. Que venga alguien a insultarla en la mesa... es un acto de hombría pararse e intentar protegerla“, agregó.

El relato de Jhon Frank Pinchao sobre su pelea con Levy Rincón:

“Le digo a este señor que las cosas que está diciendo son equivocadas, que Ingrid escribe libros que son muy vendidos en el mundo, que vive de eso, que también es invitada a las diferentes universidades del mundo a dar conferencias y pues también tiene recursos por eso, que ella sí trabaja, como él pues está diciendo que ella no trabajaba, pues sí, sí tiene un trabajo. Su trabajo es este”, agregó Pinchao.

“Le digo que es una mujer, que entienda que él es un hombre, y finalmente le indico que se retire, que la deje tranquila. Me voy adelante para advertir el grupo de seguridad de ella, pues yo no sabía quién era ese tipo, por su aspecto pues me causó desconfianza”, aseveró.

“Cuando le voy a indicar a los escoltas de ella que está pasando algo, él ya la emprende contra mí”, dijo Pinchao, quien indicó que reaccionó golpeándolo. “No fue una agresión para matarlo o para herirlo, fue con la cabeza, pero algo leve, así una caricia, mejor dicho”, sostuvo Pinchao.

“Él sale del restaurante, me siento tranquilo. Y dije: ‘Pues este tipo pues con ese aspecto, pues ya salió’. Y al rato regresa. Ingresa y empieza a decir que doble h y un poco de groserías, que no sabe quién es él, que me va a matar, que no sé qué cosa. Y le dije que viniera otra vez, cualquier hombre tiene que defenderse, ¿no? Finalmente, salió del sitio", acotó.

Luego de ello, según el relato de Pinchao, él se enteró de que Levy Rincón era youtuber petrista. “Que era un youtuber, yo en eso de redes, a mí no me gusta meterme en esas vainas ni seguir a nadie así y entonces cuando ya me enteran de quién era yo dije: ‘Bueno, pues él vino aquí a ofender, a molestar y simplemente fue una reacción de defensa’. Haga de cuenta que las señoras están sentadas con su marido, su amigo, su hijo, su tío, cualquier persona y viene un tipo a ofenderlas, pues lo mínimo que hace la persona que está con ustedes es protegerlas. O ustedes como hombres, si están con su esposa, su hija, su tía, amiga, lo que quiera que sea, y viene alguien a ofender a la señora con la que esté usted, amiga o hija, lo que sea, pues lo mínimo que hacen ustedes es protegerla, ¿no?“, puntualizó sobre el incidente.