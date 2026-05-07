Revelan el “truquito” detrás de la supuesta indiferencia de Iván Cepeda por una constituyente

Recientemente, el presidente Gustavo Petro invitó a los colombianos a firmar la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente.

“Estamos hablando de añadirle a la Constitución actual dos grandes capítulos: el capítulo de las reformas sociales, que no dejaron hacer en el Congreso de la República, y el capítulo de la lucha anticorrupción, para que esa sea una enfermedad que definitivamente venzamos y dejemos en el pasado”, dijo la semana pasada el presidente Petro, desde el municipio de San Juan del Cesar, La Guajira.

Dicen en vivo los dos grandes riesgos para Colombia si se le cumple el deseo a Petro de una constituyente: “Con el burro amarrado

Sin embargo, Iván Cepeda, el candidato presidencial del partido de Gobierno, el Pacto Histórico, ha dicho que, supuestamente, una constituyente no es su prioridad, en caso de que llegue a la Casa de Nariño.

En el Debate de SEMANA, el abogado Mauricio Pava, quien hace parte del comité que busca frenar la iniciativa del Gobierno Petro, se refirió a lo que habría detrás del supuesto desinterés de Cepeda por una constituyente.

“Yo creo que ese es un truquito conceptual o una trampa argumentativa, porque él [Iván Cepeda] lo que ha planteado es que quiere un acuerdo nacional y ‘con un acuerdo nacional vamos a incorporar mi visión de país’. Resulta que el acuerdo nacional y la visión de país que él tiene y el Pacto Histórico son una versión sustitutiva de la Constitución, porque lo hemos visto en la paz total”, dijo el jurista.

Y agregó Pava en El Debate: “Hay un patrón en este momento de la continuidad del Gobierno, con desconocimiento de nuestra Constitución. Los decretazos son desconocer la Constitución. La manera como se planteó la paz total, la entrega de los territorios a grupos al margen de la ley fue en contra de lo que dijo la Corte Constitucional a las bandas criminales; es desconocer la Constitución”.

En tal sentido, Pava insistió en que el acuerdo nacional que plantea el candidato Cepeda terminaría sustituyendo el modelo constitucional.

“Hay que hablar, digamos, de la manera como están pensando las reformas agrarias, de la manera como están pensando el modelo económico. Lo que estamos diciendo es: ¿usted quiere un acuerdo nacional? Haga el acuerdo nacional alrededor de la Constitución del 91 y con las reglas de la Constitución del 91. Es que lo de la paz total y la entrega de los territorios a los grupos al margen de la ley es gravísimo”, agregó el jurista en El Debate de SEMANA.

El abogado Mauricio Pava en entrevista en El Debate de SEMANA, este jueves 7 de mayo. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

En las últimas horas, la Registraduría Nacional del Estado Civil reconoció al comité promotor del referendo que busca frenar la constituyente planteada por el presidente Gustavo Petro.

Dicho comité que impulsa ese referendo está conformado, además de Mauricio Pava, por el candidato presidencial Sergio Fajardo, su fórmula vicepresidencial Edna Bonilla, así como Federico Restrepo, Martín Rivera, Daniel Felipe Vega y Sergio Bueno.

Vocero del comité de la constituyente explicó para qué se utilizará el dinero que Petro pidió consignar: “Una platica necesaria”

En el documento de la decisión de la Registraduría se lee: “Declarar que la solicitud para el referendo constitucional probatorio denominada por el comité promotor: ‘Referendo por la estabilidad constitucional 2026 - 2034′ cumple con los requisitos formales establecidos en la Ley Estatutaria 1757 de 2015, cuyo articulado propuesto de conformidad con la solicitud”.