Cristian Quiroz, presidente del CNE, explica que no todas las reclamaciones son aceptadas: “Es lo que dice la norma, las dos campañas lo saben”

En medio de la polémica nacional, tras las denuncias de sectores del petrismo que cuestionan el triunfo de Abelardo de la Espriella como nuevo presidente de la República, Cristian Quiroz, presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), habló en El Debate de SEMANA.

Abelardo De La Espriella rompió los moldes de la política tradicional, derrotó a Petro y Cepeda y giró a Colombia hacia la derecha. ¿Qué viene ahora?

El magistrado Quiroz explicó que no todas las reclamaciones son aceptadas, a propósito de las más de 57.000 presentadas por el excandidato presidencial del petrismo, Iván Cepeda.

“Las reclamaciones, en el Código Electoral en el Artículo 192, va a encontrarlas taxativamente y te va a decir que es taxativo de reclamación. Nosotros tenemos unas etapas preclusivas. Lo que no se reclame en las mesas por testigos ahí, más adelante no se podrá reclamar. Tenemos un sistema preclusivo, pero con todas las garantías. Entonces, las personas sabe cuáles son los requisitos para poder reclamar”, explicó Quiroz.

En tal sentido, Quiroz hizo énfasis en que el CNE se rige por lo que dice la norma, es decir, el Artículo 192 del Código Electoral, no sin antes recordar que “las dos campañas lo saben”.

Lo anterior, haciendo referencia a las campañas de Abelardo De La Espriella e Iván Cepeda.

Por otra parte, ante el manto de duda que ha puesto el presidente Gustavo Petro sobre los resultados electorales que le dieron el triunfo a De La Espriella en las urnas, Quiroz le respondió.

“Lo que es claro aquí es que la instituciones funcionaron, trabajamos más de un año para que esto pase y la ciudadanía se dio cuenta de lo que estábamos haciendo. La plataforma más grande de testigos electorales, la misión de observación más grande de la historia, las dos candidaturas con responsabilidad. Y quiero decirle nuevamente. Es que hace 20 días que pasó la primera vuelta, tuvimos cero reclamaciones”, agregó.

El voto en el exterior fue determinante para la elección presidencial de Abelardo De La Espriella

Vale recordar que esta mañana de lunes, 22 de junio, el excandidato Cepeda dijo que los testigos y su equipo de seguridad electoral radicaron 57.189 reclamaciones ante las comisiones escrutadoras, que deberán ser resueltas en las próximas horas por los jueces de la República.

“Nosotros estamos, en este momento, con nuestros equipos, participando del escrutinio. Anoche finalizó el escrutinio municipal; en el día de hoy comienza el escrutinio departamental; creemos que el miércoles comenzará el nacional y estamos a la espera del escrutinio de la votación internacional”, indicó Cepeda.

Así mismo, Cepeda adelantó que, una vez se revisen todas las reclamaciones y se resuelvan las dudas existentes desde el petrismo, procederá a reconocer los resultados electorales.