Este es el calendario para la elección de nuevos magistrados del Consejo Nacional Electoral: las fechas clave

Con la llegada de un nuevo Gobierno, la composición del Consejo Nacional Electoral (CNE) también cambiará. Se trata de una entidad de especial relevancia, ya que allí se investigan las campañas políticas, los recursos utilizados en estos procesos, las personerías jurídicas de las colectividades, entre otros asuntos.

Las apuestas del Partido Conservador para poner magistrado en el CNE; suena una alianza interpartidista

SEMANA conoció las fechas clave para esta elección, que comenzaron este jueves 6 de agosto con la apertura de la convocatoria dirigida a los partidos políticos. En ese sentido, ya fue expedida la resolución mediante la cual se da inicio al proceso para escoger a los nueve magistrados que integrarán el tribunal electoral.

En este mismo día, se hace la convocatoria formal para el Congreso de la República.

El próximo lunes 10 de agosto, se abrirá la inscripción de las hojas de vida a partir de las 8:00 a. m., por lo que los candidatos de las distintas colectividades podrán postularse para ser elegidos. Esta se podrá hacer de manera presencial en la Secretaría del Senado o de la Cámara de Representantes, o a través del correo convocatoriacne2026@senado.gov.co.

El traslado de las hojas de vida se realizará el viernes 14 de agosto y la revisión por parte de la Comisión de Acreditación se llevará a cabo entre el 15 y el 19 de agosto.

El jueves 20 de agosto se conocerá el informe de la Comisión de Acreditación, tras la revisión de las hojas de vida de cada uno de los candidatos.

La elección de los nueve magistrados se realizará el 25 de agosto, durante una sesión plenaria del Congreso.

El Congreso pleno escogerá a los magistrados del CNE. Foto: El País

Ya han sonado varios candidatos por distintas colectividades. En el caso del Centro Democrático, en la baraja están el exsenador y exembajador de Colombia ante los Emiratos Árabes Unidos (EAU), Jaime Amín, y el director jurídico del partido, Édgar Barraza. Ambos han sido cercanos al expresidente Álvaro Uribe.

En el Partido Conservador ha sonado con fuerza el nombre del exrepresentante Juan Carlos Wills, aunque también se ha sondeado a José Antonio Parra, un abogado experto en derecho penal y actual director de Vigilancia e Inspección del CNE.

Los nueve puestos del tribunal electoral serán disputados por las distintas colectividades que tienen personería jurídica. Se trata de una entidad de relevancia, pues en el mandato de Gustavo Petro investigó su campaña y determinó que se violaron los topes establecidos en la regulación. Asimismo, durante este periodo se entregaron varias personerías jurídicas.