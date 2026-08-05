CNE fija precedente que cerraría la puerta a alcaldes con elección anulada para volver a aspirar al cargo

El Consejo Nacional Electoral (CNE) fijó un precedente que podría marcar el rumbo de futuras elecciones atípicas en Colombia, al establecer que la nulidad de una elección no borra las inhabilidades derivadas del ejercicio efectivo del cargo. La decisión cobra especial importancia en medio de los debates jurídicos que rodean varios procesos electorales extraordinarios en el país.

Consejo de Estado ratifica la nulidad de la elección del alcalde de Cartago, Juan David Piedrahíta, por doble militancia

El pronunciamiento se dio en el caso del municipio de Fonseca, en La Guajira, donde la autoridad electoral revocó la inscripción de un exalcalde que pretendía participar nuevamente en una elección atípica. El CNE concluyó que el aspirante había ejercido autoridad política, civil, administrativa y de dirección dentro de los doce meses anteriores a los comicios, situación que configura una de las inhabilidades previstas en la legislación electoral.

Según el criterio adoptado por el organismo electoral, el hecho de que una elección sea anulada por la jurisdicción contencioso-administrativa no significa que desaparezcan los efectos jurídicos de las actuaciones realizadas mientras la persona ocupó el cargo. En consecuencia, las funciones ejercidas como alcalde —como la dirección administrativa del municipio, la contratación estatal, la administración del gasto público y el nombramiento de funcionarios— conservan plena validez para determinar la existencia de una inhabilidad.

El alcance de esta interpretación fue reforzado posteriormente por el Consejo de Estado, que declaró improcedente una acción de tutela presentada contra la decisión del CNE, dejando en firme los efectos de la actuación administrativa mediante la cual se revocó la inscripción del aspirante.

El precedente adquiere especial relevancia de cara al proceso electoral extraordinario que se desarrollará en Cartago, Valle del Cauca, donde se ha planteado la posibilidad de que el exalcalde Juan David Piedrahíta vuelva a aspirar al cargo, luego de que el Consejo de Estado anulara su elección.

En este escenario, el debate jurídico gira alrededor de si el tiempo durante el cual ejerció funciones como alcalde dentro de los doce meses anteriores a una eventual elección atípica configura la inhabilidad establecida en el régimen electoral, aun cuando la elección que le permitió llegar al cargo haya sido anulada con posterioridad.

Con esta determinación, el Consejo Nacional Electoral consolida una línea de interpretación según la cual la nulidad electoral no elimina las consecuencias jurídicas derivadas del ejercicio efectivo de un cargo público. El precedente, que trasciende el caso de Fonseca, servirá como referencia para futuras controversias relacionadas con las inhabilidades en elecciones atípicas y podría incidir en decisiones sobre la inscripción de candidatos en distintos municipios del país.