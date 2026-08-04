Revolcón al impuesto predial en Cali: 96 de cada 100 hogares pagarán menos con el nuevo Sistema RECUPERA

El Concejo de Cali dio luz verde a una de las reformas tributarias más importantes de los últimos años. En segundo debate fue aprobado el Sistema RECUPERA, una iniciativa impulsada por la Administración Distrital que transformará la forma de calcular el impuesto predial y permitirá que el 96,85 % de los predios residenciales de la ciudad paguen una tarifa menor, mientras miles de familias de estrato 1 dejarán de cancelar este tributo.

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La propuesta, liderada por el Departamento Administrativo de Hacienda, busca modernizar el Estatuto Tributario de Cali mediante un esquema que, además del estrato socioeconómico, incorpora el avalúo catastral como criterio para definir la tarifa del Impuesto Predial Unificado (IPU), con el propósito de que el cobro responda de manera más equitativa a la capacidad económica de los propietarios. Según las proyecciones de la Administración Distrital, 415.755 predios residenciales, equivalentes al 96,85 % del total, tendrán una reducción en la tarifa del impuesto. Otros 13.400 inmuebles mantendrán el mismo valor y únicamente 89 predios registrarán un incremento.

Uno de los principales beneficios del nuevo modelo favorecerá a los propietarios de viviendas de estrato 1 con un avalúo inferior a 20 salarios mínimos mensuales legales vigentes, quienes dejarán de pagar impuesto predial. La medida beneficiará a más de 33.000 predios de la ciudad, cuyos propietarios actualmente cancelan, en promedio, 150.450 pesos al año y, con la reforma, pasarán a pagar cero pesos. Los hogares de estrato 2 también verán una disminución significativa en el valor del tributo. De acuerdo con las estimaciones de Hacienda, el impuesto que hoy asciende con mayor frecuencia a 185.300 pesos se reducirá aproximadamente a 75.650 pesos bajo el nuevo esquema tarifario.

El director del Departamento Administrativo de Hacienda, Jhon Quinchua Ceballos, aseguró que la iniciativa busca hacer más equitativo el sistema tributario de la ciudad y fortalecer la confianza de los contribuyentes. El funcionario afirmó que la reforma reconoce de mejor manera la realidad económica de las familias, genera alivios para miles de hogares y crea mejores condiciones para el crecimiento de las empresas y la generación de empleo.

Director del Departamento Administrativo de Hacienda, Jhon Quinchua Ceballos, Foto: cortesía

La reforma no solo modifica el impuesto predial. El Sistema RECUPERA incorpora cinco medidas orientadas a mejorar la competitividad de Cali. Entre ellas se encuentra la reducción permanente de la sanción por no declarar el impuesto de Industria y Comercio (ICA), que pasará del 20 % al 5 %, además de descuentos temporales de hasta el 80 % en sanciones para facilitar que más empresas normalicen su situación tributaria.

Asimismo, elimina el cobro de estampillas en 61 trámites distritales, permitiendo reducir costos para ciudadanos y empresarios. También habilita el mecanismo de obras por impuestos, mediante el cual las empresas podrán destinar hasta el 50 % del impuesto predial o del ICA a la ejecución de proyectos priorizados por el Distrito.

El paquete de medidas también crea un mecanismo para que el sector privado realice aportes voluntarios destinados a fortalecer programas de seguridad y convivencia ciudadana, al tiempo que sienta las bases para consolidar un Estatuto Tributario Unificado que simplifique las normas y facilite el cumplimiento de las obligaciones fiscales tanto para ciudadanos como para empresas.

Con la aprobación del Sistema RECUPERA, la Administración Distrital sostiene que Cali inicia una nueva etapa en materia tributaria, con un modelo que busca equilibrar la carga impositiva, impulsar la competitividad empresarial y aliviar el impacto económico sobre la mayoría de los hogares caleños, especialmente después del proceso de actualización catastral realizado en la ciudad.