Palacio presidencial de Abelardo De La Espriella en Cali quedará en este lugar del centro histórico de la ciudad

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, confirmó este martes que ya se tiene listo el lugar donde funcionará el despacho del presidente Abelardo De La Espriella en la capital del Valle.

Estas son las vías que estarán cerradas en Cali por posesión presidencial de Abelardo De La Espriella el 7 de agosto

De acuerdo con el mandatario, este sitio será rebautizado como Palacio Presidencial y quedará en el Centro Cultural, en pleno corazón histórico de la ciudad, frente al Teatro Municipal.

Actualmente, en el Centro Cultural funcionan la Secretaría de Cultura Distrital y los Estudios Takeshima. Por ahora, no se ha aclarado qué pasará con esa dependencia: si se quedará en ese lugar o será reacomodada en otra instalación.

Cabe recordar que Cali, Medellín y Barranquilla serán las sedes alternas de Gobierno decididas por De La Espriella.

En Cali se desarrollará la posesión presidencial, puntualmente en la Arena USC, lujoso teatro de la Universidad Santiago de Cali.

Así van los preparativos

Cali ultimó los preparativos para convertirse, por primera vez en la historia, en la sede de una posesión presidencial. La ciudad albergará este viernes 7 de agosto el acto de transmisión de mando de De La Espriella, un evento que movilizará cerca de 6.000 visitantes y que estará acompañado por un amplio dispositivo de seguridad, restricciones especiales y una agenda cultural para recibir a las delegaciones nacionales e internacionales.

La ceremonia se realizará en la Arena USC de la Universidad Santiago de Cali, convirtiendo a la capital del Valle del Cauca en la primera ciudad distinta a Bogotá en acoger una posesión presidencial. La Alcaldía destacó que este acontecimiento representa un nuevo hito para la ciudad, comparable con los Juegos Panamericanos de 1971 y la COP16.

Como parte del plan de seguridad, las autoridades mantendrán vigente una recompensa de hasta 500 millones de pesos para quien suministre información que permita prevenir cualquier amenaza contra el evento. Las denuncias podrán realizarse de manera confidencial a través de la Línea contra el Crimen, disponible las 24 horas del día.

Respaldada por más de 100.000 asistentes y reconocimientos internacionales, la Arena USC alista sus instalaciones para la transmisión del mando presidencial. Foto: Jorge Orozco / El País

El dispositivo de protección estará conformado por más de 11.100 integrantes de la Fuerza Pública. De ellos, 6.000 pertenecen a las Fuerzas Militares y 5.100 a la Policía Nacional, que además contará con 1.500 uniformados adicionales para reforzar la vigilancia en el Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, los corredores viales, hoteles y escenarios oficiales. La Armada custodiará la vía entre Cali y Buenaventura, mientras que la Fuerza Aeroespacial desplegará sistemas de vigilancia aérea y tecnología antidrones. Durante toda la jornada estará prohibido el uso de drones particulares.

Toda la operación será coordinada desde un Puesto de Mando Unificado (PMU) de carácter nacional, integrado por la Policía, las Fuerzas Militares, la Gobernación del Valle del Cauca, la Alcaldía de Cali y demás entidades del Estado, que realizarán seguimiento permanente a la situación de orden público antes, durante y después del acto protocolario.

Abelardo De La Espriella defendió la sede de trabajo que tendrá en Barranquilla como parte de su estrategia de descentralización. Foto: Captura transmisión

Entre las medidas adoptadas por la Administración Distrital se encuentra la aplicación de la ley seca en toda la ciudad, la cual regirá el 7 de agosto entre las 6:00 a. m. y las 8:00 p. m., prohibiendo el expendio y consumo de bebidas alcohólicas.

En materia de salud, la Secretaría de Salud declaró la alerta amarilla hospitalaria y activó los planes de contingencia en hospitales públicos y privados. También se reforzó la coordinación del Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (CRUE), se optimizó la georreferenciación de ambulancias y se articuló el trabajo con los CRUE del Valle del Cauca y Cauca para responder de manera oportuna ante cualquier eventualidad. Además, entre el 3 y el 6 de agosto se adelanta una jornada de donación de sangre en el Bulevar del Río y la Plaza de Cayzedo para fortalecer las reservas de los bancos de sangre.

Las autoridades estiman que la posesión presidencial atraerá alrededor de 6.000 turistas y generará un impacto económico cercano a los 9.000 millones de pesos para sectores como hoteles, restaurantes, transporte y comercio.

El alcalde Alejandro Eder invitó a los caleños a engalanar la ciudad con la bandera de Colombia y a vivir esta jornada como una oportunidad para demostrar unidad y reconciliación. El mandatario aseguró que se trata de un momento histórico para Cali y pidió a los ciudadanos convertir viviendas, balcones, establecimientos comerciales y espacios públicos en escenarios de celebración nacional.

Como parte de la programación previa al acto de posesión, este jueves 6 de agosto se desarrollará la jornada Borondeando Ando en los sectores de El Peñón y el Parque del Perro, con la participación de más de 130 establecimientos comerciales. Paralelamente, la Plaza de Cayzedo será escenario de actividades deportivas, artísticas y culturales, además de un mercado campesino y una muestra de emprendimientos locales para dinamizar la economía de la ciudad.

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La ciudad también será iluminada con un alumbrado ornamental instalado en sitios emblemáticos como Cristo Rey, las Tres Cruces, el Teatro Municipal, la Iglesia de Fátima, el Gato de Tejada y las principales vías de ingreso a Cali. A esto se suman las jornadas de embellecimiento lideradas por los promotores de Mi Cali Bella, estrategia que durante el segundo semestre ha intervenido más de 300 espacios públicos en las 22 comunas y 15 corregimientos de la capital vallecaucana.

Con este despliegue de seguridad, logística, salud y actividades culturales, Cali se prepara para asumir durante un día el papel de capital de Colombia y recibir uno de los acontecimientos políticos más importantes de la historia reciente del país.