Leonardo DiCaprio y Jeff Bezos se unen en importante proyecto: donarán 200 millones de dólares

Fundaciones financiadas y cofundadas por Leonardo DiCaprio y Jeff Bezos han lanzado una iniciativa que destinará 200 millones de dólares a la recuperación de 100 de las especies más amenazadas del planeta, entre ellas lémures, salamandras, pangolines, cerdos y equidnas en peligro de extinción.

Leonardo DiCaprio reaccionó a su sexta nominación al Oscar y aumentó las expectativas por una nueva estatuilla

La organización Re:wild de DiCaprio y el Bezos Earth Fund lideran el Proyecto de Especies Fénix, según anunciaron el martes. Lo describen como el mayor fondo individual de la historia dedicado exclusivamente a la recuperación de especies en peligro crítico de extinción.

Durante años, DiCaprio ha estado desarrollando la idea de un esfuerzo conjunto de gran envergadura para ayudar a las especies cuyos hábitats y existencia futura se ven amenazados por el cambio climático.

Leonardo DiCaprio. Foto: getty images

En 2021, él y Wes Sechrest, cofundador de Re:wild, biólogo y director ejecutivo de la organización, se reunieron con el multimillonario Bezos, fundador de Amazon, y su esposa, la expresentadora de televisión Lauren Sánchez Bezos. Él preside el Bezos Earth Fund y ella es su vicepresidenta.

La reunión dio lugar a una serie de conversaciones con gobiernos locales, grupos ecologistas y pueblos indígenas sobre la mejor manera de revertir el declive de sus especies más vulnerables. Esas conversaciones finalmente dieron origen al Proyecto de Especies Fénix.

Globos de oro 2026: el evento cinematográfico dio sorpresas y Timothée Chalamet venció a Leonardo DiCaprio

Entre los animales que la iniciativa busca proteger se incluyen:

— El sifaka de corona dorada, un lémur de Madagascar

— La salamandra verde de Hickory Nut Gorge, un ave arborícola sin pulmones que vive únicamente en un pequeño cañón de Carolina del Norte.

— El cerdo verrugoso visayano, endémico de las islas de Filipinas.

— El ratón de campo de Cozumel, en México, que vive únicamente en una isla frente a la península de Yucatán.

— La iguana terrestre rosa, que solo se encuentra en el volcán Wolf, en las islas Galápagos.

— El pangolín malayo, también conocido como pangolín de Sunda, es originario del sudeste asiático.

— La tortuga panqueque de Tanzania, llamada así por su caparazón plano y flexible.

— El sapo arlequín nocturno estrellado, conocido y nombrado por su apariencia en blanco y negro en el cielo vespertino, se encuentra únicamente en las montañas de Colombia.

— El equidna de pico largo de Attenborough, un monotrema o mamífero que pone huevos, originario de Nueva Guinea, recibe su nombre en honor al natur

Jeff Bezos. Foto: Getty Images

Entre los objetivos del proyecto se incluye brindar apoyo a largo plazo a iniciativas más pequeñas, exitosas pero efímeras.

“Hemos protegido al sifaka de corona dorada durante años con un presupuesto que jamás alcanzaría lo que esta especie merece, pero dejar que se extinguiera nunca fue una opción”, declaró Tiana Andriamanana, directora ejecutiva de la Asociación Fanamby, uno de los grupos que recibe una subvención de la iniciativa. “Esta financiación, esta plataforma global y el apoyo técnico cambian las cosas”.

*Con información de AP.