Gente

Globos de oro 2026: el evento cinematográfico dio sorpresas y Timothée Chalamet venció a Leonardo DiCaprio

Los esperados premios generaron comentarios en redes sociales y destacaron a los mejores actores de Hollywood en la actualidad.

Laura Camila Másmela Bernal

Laura Camila Másmela Bernal

12 de enero de 2026, 2:52 a. m.
En evento se llevó a cabo en la noche del domingo, 11 de enero.
En evento se llevó a cabo en la noche del domingo, 11 de enero. Foto: AFP

Los Globos de Oro arrancaron este domingo en Hollywood con Una batalla tras otra, de Paul Thomas Anderson, como gran favorita.

La presentadora Nikki Glaser inauguró la velada con bromas sobre una amplia variedad de temas, entre ellos la publicación de archivos del gobierno de Estados Unidos con tachaduras sobre el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein.

“El Globo de Oro a mejor montaje es para el Departamento de Justicia”, dijo.

La ceremonia de los Globos es un momento clave en la temporada de premios de Hollywood, que culmina en marzo con los Óscar, y cada año atrae a una glamorosa multitud de celebridades a un salón de Beverly Hills.

Nikki Glaser.
Nikki Glaser en los premios Globos de Oro 2026. Foto: Redes sociales

Una batalla tras otra, nominada en nueve categorías, es la principal candidata para llevarse los galardones a la mejor comedia y al mejor director.

La película cuenta la historia de un revolucionario envejecido (Leonardo DiCaprio) y su hija adolescente (Chase Infiniti), en un viaje trepidante en el que aparecen radicales de izquierda violentos, redadas migratorias y supremacistas blancos.

En un momento en que Estados Unidos está profundamente polarizado, muchos críticos y analistas han elogiado la película por captar el espíritu de esta época.

Globos de oro 2026: todo lo que debe saber sobre la importante entrega de premios

DiCaprio compitió por el premio al mejor actor con Timothée Chalamet, impecable como un ambicioso jugador de pimpón en Marty Supreme.

Una victoria del veterano de Hollywood podría “frenar el impulso de Timothée Chalamet”, quien acaba de ganar un Critics Choice Award y parece favorito para el Óscar, observa Hammond.

El reconocido actor compitió contra Timothée Chalamet en los premios globos de Oro.
El reconocido actor compitió contra Timothée Chalamet en los premios globos de Oro. Foto: afp

Timothée Chalamet gana el Globo de Oro a mejor actor en comedia por ‘Marty Supreme’

Timothée Chalamet ganó el domingo el Globo de Oro a mejor actor en una película de comedia por su interpretación de un ambicioso jugador de pimpón de la década de 1950 en Marty Supreme.

Chalamet se impuso en una categoría muy disputada que incluía a Leonardo DiCaprio (Una batalla tras otra), George Clooney (Jay Kelly), Ethan Hawke (Blue Moon), Lee Byung-hun (No Other Choice) y Jesse Plemons (Bugonia).

@timhalchal

timothée chalamet at the golden globes!!!! #timothée #timotheechalamet

♬ original sound - K. (fan account) 💘

Rose Byrne gana el Globo de Oro a mejor actriz en una comedia por ‘If I Had Legs I’d Kick You’

La actriz australiana Rose Byrne ganó este domingo el Globo de Oro a mejor actriz en una película de comedia por su interpretación de una mujer cuya vida se desmorona en If I Had Legs I’d Kick You.

Byrne se impuso en una categoría muy reñida que incluía a Cynthia Erivo (Wicked: Por Siempre), Kate Hudson (Song Sung Blue), Chase Infiniti (Una batalla tras otra), Amanda Seyfried (El testamento de Ann Lee) y Emma Stone (Bugonia).

*Con información de AFP.

Noticias Destacadas