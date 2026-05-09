Prime Video estrenó la película que paralizó al mundo y ya es furor en la plataforma

Prime Video sorprendió a sus suscriptores este mes con el estreno de una de las películas más comentadas y aplaudidas del último año. Se trata de Marty Supreme, la nueva apuesta del director Josh Safdie, la cual generó conversación en la temporada de los premios Oscar y se convirtió en una de las producciones más aclamadas por los amantes del cine.

La cinta ha llamado la atención no solo por su historia poco convencional, sino también por la actuación de Timothée Chalamet, quien vuelve a demostrar por qué es considerado una de las estrellas más importantes de su generación.

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En esta ocasión, el actor se aleja de los papeles románticos o dramáticos tradicionales para interpretar a Marty Mauser, un joven obsesionado con triunfar en el competitivo mundo del tenis de mesa.

Esta película logra convertir un deporte poco mediático en el centro de una historia cargada de tensión, ambición y emociones, pues Marty, un muchacho de origen humilde, sueña con cambiar su vida y alcanzar la fama. Para lograrlo, decide apostar todo por convertirse en una figura reconocida dentro del ping pong profesional, mientras intenta escapar de la rutina y de las limitaciones económicas de su entorno.

A medida que avanza la trama, el personaje empieza a tomar decisiones cada vez más arriesgadas con tal de acercarse a su objetivo. Allí es donde la película toma fuerza y se convierte en mucho más que un relato deportivo. Marty Supreme habla sobre la presión de triunfar, el deseo de reconocimiento y las consecuencias que puede traer la obsesión por alcanzar el éxito.

Uno de los aspectos más destacados del largometraje es la manera en la que Josh Safdie construye la tensión. El director, reconocido por películas intensas y caóticas, vuelve a apostar por un estilo acelerado que mantiene al espectador atento durante toda la historia. Cada partido, discusión o negociación parece estar al borde del desastre, algo que termina convirtiéndose en el sello principal de la cinta.

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Aunque Marty Supreme recibió varias nominaciones y reconocimiento en la temporada de premios, para muchos quedó opacada por otras producciones más comerciales que terminaron llevándose la mayor atención en ceremonias como los Oscar. Sin embargo, su llegada a Prime Video le ha permitido encontrar una nueva audiencia que rápidamente la convirtió en tendencia dentro de la plataforma.

El estreno en Prime Video confirma que las películas más comentadas del cine actual también pueden encontrar una segunda vida en streaming. Y en el caso de Marty Supreme, todo indica que apenas está comenzando su fenómeno entre el público masivo.