¿No sabe qué ver este fin de semana? Estas son algunas películas sobre fútbol para que siga viviendo la fiesta del Mundial 2026

Con la emoción del Mundial todavía a flor de piel, el fútbol también se vive fuera de las canchas. Si este fin de semana no sabe qué ver, existen varias películas inspiradas en este deporte que combinan pasión, drama, superación y grandes historias. Desde relatos basados en hechos reales hasta producciones que se han convertido en clásicos para los aficionados, estas son algunas opciones para seguir disfrutando de la fiesta mundialista desde la comodidad de su casa.

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Hooligans

De la directora Lexi Alexander y protagonizada por Elijah Wood, mejor conocido por su papel como Frodo Bolsón en El Señor de los Anillos, quien encarna a Matt Buckner en esta cinta. Esta película nos adentra en el mundo del radicalismo deportivo de algunos hinchas de equipos de fútbol, que se destacan por su extremada violencia y comportamiento vandálico, mejor conocidos en Europa como hooligans.

Todo comienza cuando Matt es expulsado injustamente de Harvard, lo que lo obliga a mudarse a Londres con su hermana. Allí conoce a Pete, y tras verse envueltos en una disputa después de un partido, se va adentrando en una atmósfera de violencia y fanatismo.

Elijah Wood en Hooligans Foto: Foto: Hooligans película

Escape a la victoria

Protagonizada por Sylvester Stallone, conocido por ser una de las figuras más importantes en películas de acción de los ochenta, y con la participación especial del legendario futbolista Pelé, reconocido por ser el jugador más joven en ser convocado a un Mundial con tan solo 17 años.

El largometraje nos lleva a la Francia de la Segunda Guerra Mundial, donde un equipo conformado por prisioneros se ve obligado a jugar un partido de fútbol con soldados alemanes, lo que llevará a una serie de giros inesperados y al más emotivo sentimiento de supervivencia. Inspirada en un hecho real conocido como “el partido de la muerte”.

Rudo y Cursi

Película mexicana dirigida por Carlos Cuarón y protagonizada por la gran dupla de actores Gael García Bernal y Diego Luna, dos grandes actores que han participado en una gran variedad de producciones.

Esta vez la cinta apunta a ser una comedia dramática, en la que veremos cómo dos hermanos con un gran talento en el fútbol son reclutados por diferentes equipos y sus vidas se ven envueltas en enredos de pasión, adicciones y celos.

Shaolin Soccer

Dirigida y protagonizada por Stephen Chow, famoso director y actor hongkonés, reconocido por sus múltiples comedias como Kung-Fusión. Este largometraje no se queda atrás y nos lleva a una gran sátira sobre los partidos de fútbol, en los que no solo hay juego, sino también drama y acción llevada a su máximo nivel.

Una película divertida, ideal para pasar un rato agradable tanto solo como acompañado, en la que las risas se convertirán en un elemento más de la trama.

Con esta selección de películas descubrirá clásicos del cine imperdibles, además de una nueva forma con la que seguir viviendo la fiesta mundialista.