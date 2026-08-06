Así luce Margarita Rosa de Francisco en ‘Cien años de soledad’, de Netflix: la actriz reaccionó al personaje

La adaptación de Cien años de soledad, realizada por Netflix, avanza hacia su desenlace con el estreno de la segunda y última parte de la serie. Para celebrar el lanzamiento, la plataforma organizó un evento especial en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, en Bogotá.

Marbelle no se contuvo y reaccionó a video de Margarita Rosa de Francisco hablando sobre Abelardo De La Espriella

La entrega final estará conformada por siete episodios y concluirá la historia inspirada en la emblemática novela de Gabriel García Márquez. Entre las novedades del elenco destaca la incorporación de la actriz colombiana Margarita Rosa de Francisco, quien dará vida a Fernanda del Carpio, uno de los personajes más representativos de la obra.

La segunda parte de Cien años de soledad profundiza en la etapa de mayor transformación de la familia Buendía con la llegada de personajes decisivos para el desarrollo de la historia. Entre las incorporaciones más destacadas se encuentra Fernanda del Carpio, papel asumido por la actriz colombiana Margarita Rosa de Francisco, quien se suma al elenco en esta recta final de la producción.

En una publicación de Instagram, la escritora publicó un poco de este evento y dejó a la vista cuál será el aspecto que tendrá su personaje. La postal, incluida en un video, permitió ver que la celebridad llevará una cabellera larga y clara, con un traje de pelos y un vestido elegante de color beige.

“La segunda y última parte de Cien años de soledad estará disponible en Netflix a partir del 26 de agosto, fecha en la que los espectadores podrán conocer el desenlace de la historia inspirada en la obra de Gabriel García Márquez”, escribió.

Al evento acudieron reconocidas figuras como Cristina Umaña, Rafael Novoa, Paola Turbay, Martina ‘La Peligrosa’, Valerie Domínguez, Diana Uribe, Adriana Lucía y Christian Tappan, quienes acompañaron la presentación de la serie. La plataforma destacó que la adaptación fue filmada en territorio colombiano y desarrollada con el trabajo de talento nacional.

La segunda y última parte de Cien años de soledad estará disponible en Netflix a partir del 26 de agosto, fecha en la que los espectadores podrán conocer el desenlace de la historia que arrancó años atrás.