Serie de Netflix arrasa en el top 10 global; es una joya y suma casi 9 millones de visualizaciones

Beauty in Black continúa destacándose entre las producciones más populares de Netflix y permanece dentro del listado de contenidos más vistos de la plataforma. La ficción, creada por Tyler Perry, ha conseguido llamar la atención del público gracias a una historia en la que se mezclan el drama, las intrigas familiares, la ambición y un peligroso entramado criminal que termina cambiando por completo la vida de su protagonista.

Netflix paraliza con miniserie basada en hechos reales y es top 1 global; tiene 3 capítulos y suma más de 13 millones de vistas

“El caos golpea al imperio Bellarie cuando la ira de Horace lleva a la familia a quedar tras las rejas, Kimmie compite por el poder, y cada movimiento oculta segundas intenciones”, se lee en la sinopsis.

La serie sigue a Kimmie, personaje interpretado por Taylor Polidore Williams, una joven bailarina que enfrenta dificultades económicas y busca una oportunidad para mejorar sus condiciones de vida.

Ese camino la lleva a relacionarse con los Bellarie, una familia adinerada que construyó un poderoso negocio dedicado a los productos de belleza y cuidado capilar. Sin embargo, detrás de esa imagen de éxito existe una realidad mucho más oscura.

Kimmie descubre que los Bellarie tienen vínculos con una organización dedicada al tráfico de personas. Desde ese momento, la joven queda involucrada en una peligrosa red en la que aparecen amenazas, secretos y luchas internas por el control del imperio familiar. Al mismo tiempo, intenta encontrar la manera de proteger a su hermana y mantenerse a salvo.

Con el desarrollo de la trama, Kimmie empieza a adquirir mayor influencia dentro de la familia. Uno de los momentos determinantes ocurre cuando contrae matrimonio con Horace Bellarie, situación que le permite acercarse aún más al núcleo de poder y modificar las relaciones entre los integrantes del clan.

El estreno de esta temporada ubicó Beauty in Black en el segundo puesto del top 10 de lo más visto, llegando a sumar casi nueve millones de vistas y ser número uno en 17 países.

El suspenso, las traiciones y los constantes enfrentamientos han sido claves para mantener el interés de los espectadores. Ante la buena respuesta de la audiencia, Netflix confirmó una nueva temporada, por lo que la historia de Kimmie y los Bellarie todavía tiene varios capítulos por contar.