Ciberdelincuentes ponen la mira en Spotify, Netflix y Apple para engañar a usuarios

Las plataformas digitales que hacen parte de la vida cotidiana de millones de usuarios también se han convertido en uno de los principales recursos de los ciberdelincuentes para desarrollar campañas de phishing y estafas online. Un informe de Kaspersky muestra que marcas como Spotify, Netflix y Apple están entre las más suplantadas a nivel mundial.

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De acuerdo con el Informe de Amenazas Financieras de Kaspersky, en América Latina Spotify encabezó la lista de marcas suplantadas en campañas de phishing y estafas relacionadas con compras y servicios digitales. La compañía señala que los atacantes adaptan sus engaños a los hábitos y plataformas más utilizadas en cada región.

A nivel mundial, Netflix fue la marca más suplantada en estafas vinculadas a compras online, con 28 % de los casos analizados. Le siguieron Apple, con 21 %; Spotify y Amazon, ambas con 18 %, y Shopify, con 4 %. El listado también incluye a Alibaba Group, eBay, Taobao, Ozon e Ikea.

Según Kaspersky, este comportamiento evidencia un desplazamiento desde objetivos tradicionales del comercio minorista hacia servicios digitales con grandes bases de usuarios, pagos recurrentes y una alta interacción comercial.

Netflix fue la marca más suplantada en estafas vinculadas a compras online, con 28 % de los casos analizados Foto: Getty Images

Los sistemas de pago también continúan entre los principales objetivos. En este tipo de phishing, Mastercard concentró 33 % de los casos a nivel mundial, seguida por Visa, con 20 %; PayPal, con 14 %, y American Express, con 4 %.

“Los ciberdelincuentes no se limitan a suplantar tiendas online o bancos. También recurren a servicios de entretenimiento, ecosistemas digitales y sistemas de pago ampliamente utilizados, aprovechando la confianza que las personas depositan en marcas presentes en su vida cotidiana. Cuanto más familiar resulta una plataforma, más fácil es que una víctima baje la guardia”, explicó Leandro Cuozzo, analista Senior de Seguridad en el Equipo Global de Investigación y Análisis para América Latina de Kaspersky.

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Para reducir el riesgo, la compañía recomienda verificar cuidadosamente las direcciones de los sitios web, desconfiar de ofertas exageradas o gratuitas y evitar ingresar a plataformas de compra o pago desde enlaces recibidos por correo, SMS o mensajería. En su lugar, aconseja acceder directamente al sitio web o aplicación oficial y comprobar su legitimidad antes de entregar datos personales, contraseñas o información bancaria.

Kaspersky también recomienda utilizar soluciones de seguridad que incluyan protección contra phishing y análisis de enlaces en tiempo real.