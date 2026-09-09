Proyecto de ley con mensaje de urgencia para financiar $1,2 billones, de cara al Fenómeno de El Niño, anunció MinHacienda

El Fenómeno de El Niño es uno de los eventos que, para enfrentarlo, demandará recursos inmediatos, pues para evitar un apagón, será necesario saldar cuentas que permitan tener garantías de suministro energético.

En ese contexto, el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, durante un debate de control político en el Congreso de la República, anunció que radicará un proyecto de ley que tendrá mensaje de urgencia, debido al panorama que enfrenta el sector energético, en el que hay deudas con generadoras que ahora se necesitarán para encender las térmicas, las cuales apoyarán el abastecimiento. Ello, porque la energía a partir del agua podría reducirse, si la agresividad del evento climático es como se ha pronosticado, lo que causaría sequías que impedirán la generación de energía hidráulica que habitualmente entra en la matriz energética.

Ministros del gabinete de Abelardo De La Espriella sustentaron peticiones en debate al presupuesto 2027

Según conoció SEMANA, el proyecto de ley buscará reorientar partidas del presupuesto de 2026 para garantizar 1,2 billones de pesos que se utilizarán para atender necesidades de liquidez del sector energía, de cara al Fenómeno de El Niño.

El evento climático, según mencionó la ministra de Minas, María Nohemí Arboleda, tendrá un punto crítico en diciembre, cuando las temperaturas alcanzarán máximos y, según los pronósticos, esa tendencia se mantendrá hasta los primeros meses del próximo año.

Debate de control político al sector energético Foto: Comisión V de Senado / Youtube

El panorama descrito por varios de los ministros del gabinete de Abelardo De La Espriella, en el escenario del debate de control político al sector energético, es preocupante. “La energía es productividad. Nada se mueve, así lo diga Irene Vélez, sin energía. La única persona que cree que la energía es mala es ella”, dijo Gómez Martínez.

Bogotá podría enfrentarse a un apagón por el fenómeno de El Niño: alcalde Galán habló de este posible escenario

“No somos responsables de lo que está pasando aquí”

Según afirmó el ministro de Hacienda en el debate de control político, este gobierno solo lleva un mes, “no somos responsables de lo que está pasando aquí”. Para sustentar ese mensaje, habló de las dificultades de vieja data que tienen a Bogotá al borde un apagón. “Las consultas previas se han vuelto un instrumento para obstaculizar. Hay una línea de transmisión de 1.000 kilómetros, del Caribe hacia el interior, que tiene 1.000 consultas previas”.

Agregó además, como evidencia de que “este gobierno no va a dejar que le echen la culpa”, que el plan de ahorro se debió declarar mucho antes, y solo se hizo 15 días antes de finalizar el gobierno anterior.

Gómez también mencionó como “una verguenza”, el “todo que hay en la empresa Air-e”, que tiene operación en la región Caribe.

Ecopetrol. Foto: anamejia18 - stock.adobe.com

Chambonada con Ecopetrol

En el debate de control político al sector energético, el ministro no pudo pasar por alto a Ecopetrol, cuya situación, afirmó, le pesa mucho a la Nación y al Ministerio de Hacienda. “En 2022, la petrolera estatal produjo 32,4 billones de pesos en utilidades, el año pasado solo 9 billones. Para hacer eso uno tiene que ser muy chambón”, afirmó.

Le pidió a la Comisión V

Con esos mensajes, el ministro que llegó a un control político, espacios en los cuales los funcionarios reciben palo, terminó pidiendo el apoyo a los integrantes de la Comisión V de Senado, para que avalen un proyecto de ley como “plan de emergencia de liquidez”. Con ello, buscará financiar la energía térmica, que, aseguró, no es la mejor opción, pero la prioridad ahora es evitar un apagón.