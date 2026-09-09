El dólar inició la jornada a la baja hoy, miércoles 9 de septiembre, en medio de la visita de Marco Rubio, secretario de Estado de los Estados Unidos, a Colombia, y tras el repunte de la inflación en agosto. En el mundo, la divisa ha estado presionada por tensiones comerciales, el impulso del yen y nuevos enfrentamientos en Oriente Medio, que presionan al alza el precio del petróleo.

La divisa abrió el día en 3.100 pesos, frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM) de hoy, que se ubica en 3.116,47 pesos.

En el campo local se destaca el encuentro entre Marco Rubio y el presidente Abelardo De La Espriella, que se realizó ayer en Barranquilla. Colombia y Estados Unidos acordaron una hoja de ruta bilateral en reconstrucción, recuperación económica y seguridad, y firmaron dos memorandos de entendimiento sobre energía nuclear civil y minerales críticos.

Rubio sostuvo que la relación entre Colombia y Estados Unidos se deterioró durante los últimos años, pero afirmó que el cambio de Gobierno abre la posibilidad de construir una cooperación “sin precedentes”. Aunque señaló que la seguridad continuará siendo uno de los ejes principales de la alianza, planteó que la relación debe ampliarse hacia la inversión, el crecimiento económico y la prosperidad compartida, en momentos en que Colombia enfrenta además las consecuencias del terremoto del pasado 10 de agosto, reseñó la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham Colombia).

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El gremio agregó que, en el frente comercial, el Gobierno colombiano planteó ante Washington la posibilidad de suspender temporalmente el arancel del 12,5 % que se aplica a determinados productos colombianos, según informó la Presidencia. El asunto quedó dentro de la agenda de conversaciones, sin que se anunciara una decisión de la administración estadounidense.

En el ámbito local, la inflación anual se aceleró en agosto en 20 puntos básicos, hasta el 6,24 %, tras registrar una variación mensual del 0,39 %, nivel cercano al doble del promedio histórico para este mes (0,21 %). El resultado superó ampliamente la expectativa del consenso de analistas, situada en el 0,27 %. Este hecho presiona a la Junta Directiva del Banco de la República, que, en su reunión de finales de septiembre, tendrá que decidir sobre la tasa de referencia, que hoy se encuentra en 12 por ciento e impulsa el carry trade (estrategia de inversión que consiste en tomar prestado dinero en una moneda con una tasa de interés baja para invertirlo en otra moneda o activo con una tasa de interés alta).

Ayer martes 8 de septiembre, en Colombia, el precio del dólar cerró la jornada 9,3 pesos por debajo del cierre previo. Durante la sesión, el precio de la divisa tuvo un mínimo de 3.105,99 pesos y cerró en 3.111,65 pesos, señaló un informe de Bancolombia. Foto: Adobe Stock

En el campo internacional, precisamente, el comportamiento del yen puede acelerar esta estrategia de inversión. Según el Diario Financiero de Chile, el yen transa ligeramente por encima de los 153 por dólar, tras haber marcado ayer 152,89, su máximo en siete meses. También se registra una apreciación frente a otras monedas de referencia, como el euro y la libra esterlina.

“¿Por qué es importante? El carry trade con yenes (prestar en la moneda nipona para comprar otras divisas y activos de mayor rendimiento) ha sido una fuente favorita de financiamiento en los mercados durante las últimas décadas”, destaca el análisis del diario austral.

De otro lado, según este medio, en la mañana de este miércoles, el petróleo superó los 100 dólares por barril de Brent por primera vez desde julio pasado, ante la intensificación de los enfrentamientos entre Estados Unidos e Irán en Oriente Medio, y ya se estima que el precio del crudo podría llegar a niveles de 120 dólares por barril.

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Las tensiones comerciales las protagonizan Canadá y Estados Unidos. Canadá impuso aranceles sobre cerca de 20.000 millones de dólares en productos estadounidenses, en respuesta a nuevas medidas comerciales de Washington. La disputa mantiene bajo presión sectores como el automotor, el acero y otras cadenas de suministro, mientras que Estados Unidos anunció la exclusión de productos canadienses de programas de compras federales. El presidente Donald Trump señaló que Estados Unidos excluirá productos canadienses de determinados programas de compras federales si Ottawa no ofrece mayor reciprocidad a empresas y agricultores estadounidenses, explicó AmCham Colombia.

Ayer, en Colombia, el precio del dólar cerró la jornada 9,3 pesos por debajo del cierre previo. Durante la sesión, el precio de la divisa alcanzó un mínimo de 3.105,99 pesos y cerró en 3.111,65 pesos, señaló un informe de Bancolombia.

El DXY (indicador financiero que mide el valor del dólar frente a otras monedas) se ubicó al cierre de la jornada del martes en 98,88 (-0,30 % variación diaria), en un contexto marcado por la intensificación del conflicto en Oriente Medio, tras ataques a buques comerciales en el estrecho de Ormuz y acciones de rebeldes hutíes contra Arabia Saudita, agregó el análisis de la entidad financiera.

En la mañana de este miércoles, el petróleo superó los 100 dólares por barril de Brent por primera vez desde julio pasado, según el Diario Financiero de Chile. Foto: thaiview - stock.adobe.com

Según Bancolombia, la incertidumbre global, las preocupaciones en materia fiscal local y los mensajes del nuevo Gobierno para atacar los retos estructurales de la economía colombiana incidirán en la volatilidad del precio del dólar en los próximos meses. En este escenario, la perspectiva para el peso colombiano sigue alineada con una amplia volatilidad, lo que soportaría niveles entre 3.400 y 3.580 pesos en el cuarto trimestre de 2026.