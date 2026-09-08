La reunión del presidente Abelardo De La Espriella con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, desenredó la relación entre los dos países y abrió las puertas a nuevas oportunidades para los colombianos.

En la cita, desarrollada este martes en la capital del Atlántico, se llegaron a acuerdos claves para la nación en materia de seguridad y economía.

SEMANA documentó los asuntos claves de la cumbre que fue denominada por la Casa de Nariño como el “acuerdo de Barranquilla”.

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Recuperación económica

En primer lugar, se acordaron gestiones para avanzar en la recuperación económica de las regiones afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto con la cooperación de la administración de Donald Trump.

“Propusimos trabajar con los Estados Unidos en mecanismos de cooperación, inversión y financiación, incluyendo la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional, otras agencias, el sector privado y empresas de ambos países”, comentó De La Espriella.

Marco Rubio, Abelardo De La Espriella y el canciller Omar Bula. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Memorandos de entendimiento

Durante el encuentro también se suscribieron dos memorandos de entendimiento claves entre Estados Unidos y Colombia.

El primero, bautizado como el “marco de cooperación entre el Gobierno de la república de Colombia y el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica para el aseguramiento de las cadenas de suministros en la minería y el procesamiento de minerales críticos y tierras raras”. El segundo instrumento es el “marco sobre cooperación estratégica civil en materia nuclear”.

Frente a esos dos documentos, el presidente manifestó: “Los acuerdos de Barranquilla deben convertirse ahora en proyectos, en inversión, en empleos, cooperación, seguridad y resultados concretos, reconstruir la patria, recuperar la economía, blindar el hemisferio. A partir de hoy nuestros equipos comienzan a trabajar para convertir esos anhelos, esos sueños, esos proyectos, en realidades”.

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Plan de seguridad

De La Espriella aprovechó el espacio para socializarle a Marco Rubio la propuesta del “plan patriota siglo XXI”, un mecanismo mediante el cual se pretende modernizar el sistema de defensa de Colombia y se busca la cooperación de los norteamericanos.

El objetivo es mejorar las condiciones de los aviones, radares, drones, helicópteros, sistemas antidrones, defensa área, movilidad, inteligencia, ciberdefensa y fuerzas especiales para atacar a las organizaciones delincuenciales.

“Necesitamos el apoyo, la inyección de los Estados Unidos”, comentó el jefe de Estado. De igual manera, se anticipó una operación de fumigación y erradicación de cultivos ilícitos.

Presidente de la República, Abelardo De La Espriella. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Escudo de las Américas

Abelardo De La Espriella y Marco Rubio, por otro lado, oficializaron el ingreso de Colombia al Escudo de las Américas, una estrategia regional liderada por Estados Unidos para hacerle contrapeso a las organizaciones criminales: “Ya entramos en operación. Colombia va a cumplir plenamente con sus responsabilidades”.

Tal como se había anunciado, se reiteró que Medellín será la sede oficial de esta organización en Colombia: “Vamos a hacer todo lo que sea necesario por atacar el crimen organizado y por darle a esos delincuentes el lugar que se merecen, que es una cárcel o una tumba. Y aquí lo digo sin eufemismo, bandido que no se someta, lo vamos a dar de baja como en derecho corresponde”.

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Venezuela y migración

Venezuela también fue un tema central en la conversación entre De La Espriella y el secretario de Estado de Estados Unidos.

El presidente contó que se profundizó en asuntos de “seguridad, migración, narcotráfico, contrabando, organizaciones armadas y también energía” en la zona de frontera. Por esa razón, manifestó que el país colaborará en los esfuerzos para garantizar estabilidad regional.

En materia de migración, De La Espriella contó que se acordó un intercambio de información, herramientas biométricas, identificación de personas requeridas, lucha contra las redes de tráfico de migrantes y fortalecimiento de los controles fronterizos.

Presidente de la República, Abelardo De La Espriella con Marco Rubio Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

La visita de Marco Rubio en Colombia terminará en una cena que le ofrecerá en su residencia privada el presidente Abelardo De La Espriella y luego volará a Quito, donde se reunirá con el presidente Daniel Noboa. Rubio también visitará Lima.