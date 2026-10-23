Desde Cali, el presidente Abelardo De La Espriella rindió cuentas a los colombianos y contó cómo han sido sus días desde el devastador terremoto del 10 de agosto de 2026, fecha que coincidió prácticamente con su primer día hábil de mandato.

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“Quiero aprovechar esta visita a Cali para rendirles cuentas de lo que hemos hecho desde el terremoto del pasado 10 de agosto y explicarles en qué punto se encuentra hoy la reconstrucción”, inició diciendo De La Espriella.

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El jefe de Estado explicó que, durante las primeras semanas, su prioridad fue atender la emergencia, “auxiliar a los heridos, ayudar a las familias que perdieron sus viviendas, garantizar alimentos y alojamientos, y acompañar a quienes sufrieron las consecuencias más dolorosas de la tragedia”.

En primer lugar, el presidente resaltó la labor de su esposa, la primera dama Ana Lucía Pineda, los alcaldes, los gobernadores, el Gobierno nacional, los organismos de socorro, la fuerza pública, los empresarios y las organizaciones privadas y sociales.

Posteriormente, destacó las primeras medidas adoptadas para atender la emergencia:

Declarar la emergencia económica el 19 de agosto.

Establecer una tasa del 8 % efectivo anual para los nuevos créditos de vivienda y leasing habitacional en las zonas damnificadas.

habitacional en las zonas damnificadas. Establecer un apoyo temporal de arriendo para las familias damnificadas, mientras la banca puso en marcha periodos de gracia y otras medidas de alivio para los usuarios.

Sobre los subsidios y el Fondo Milagro

Posteriormente, el mandatario se refirió a los subsidios que ha entregado a los damnificados:

“El 31 de agosto empezaron los giros directos a los hogares que habían perdido su vivienda, es decir, 24 días después de la tragedia. Y desde mediados de septiembre esos pagos comenzaron a llegar a los diferentes municipios y a los demás departamentos afectados”.

El Fondo Milagro ha sido blanco de críticas de la oposición y, al respecto, el presidente dijo:

“El 9 de septiembre creamos el Fondo Patria Milagro. El fondo nació para financiar la recuperación de las regiones afectadas, la reconstrucción de vivienda e infraestructura, la reactivación económica y la reducción de los riesgos que dejó el terremoto. A comienzos de octubre el fondo quedó constituido”.

Sobre los tiempos de constitución del fondo, el presidente destacó que, en condiciones normales, su apertura tardaría entre seis y ocho meses, pero el proceso se completó en un mes y medio: el 7 de octubre.

“Un día después de creado el fondo, recibió su primera partida: 624.656 millones de pesos provenientes de un crédito del Banco Mundial. A este esfuerzo se suman 377.000 millones de pesos para apoyos económicos ejecutados por la UNGRD, que también ha hecho una labor extraordinaria en esta emergencia”, explicó De La Espriella.

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El presidente reveló que en noviembre le ingresarán al fondo 826.000 millones adicionales del Ministerio de Vivienda con destinación específica para mejoramiento de vivienda, estableciendo metas, indicadores, responsables y fechas.

A continuación, el discurso del presidente completo: