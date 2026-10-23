“Gracias por creer”: Presto se pronuncia tras acuerdo con Nutresa y destaca el apoyo de Abelardo de la Espriella

La emblemática cadena de hamburguesas, Presto, se pronunció este viernes, 23 de octubre, a través de sus redes sociales para confirmar la transacción entre el Grupo Nutresa y los liquidadores de Presto para la adquisición del negocio de la marca en Colombia.

En su pronunciamiento, la compañía agradeció el rol del presidente Abelardo de la Espriella y de la auxiliar de la justicia de la Superintendencia de Sociedades, Mónica Macías, en la concreción de este acuerdo con el Grupo Nutresa: “Gracias por creer en el futuro de Presto”, señaló el comunicado de la cadena.

El presidente detalló en su cuenta de X la intervención que tuvo el Ejecutivo en esta negociación: “A través del ministro de Comercio, Mauricio Gómez Amín, establecimos contacto con varios grupos empresariales, entre ellos el Grupo Nutresa, que en tiempo récord decidió adquirir Presto”.

De acuerdo con el mandatario, la articulación entre el Gobierno, la Superintendencia y el sector privado permitió cerrar la transacción en cuestión de horas, lo que garantizaría la preservación de cerca de 700 empleos directos y la continuidad operativa de la tradicional marca en el país.

La compra por parte del Grupo Nutresa marca el desenlace de una crisis financiera que afectó a Franquicias y Concesiones (Frayco), casa matriz de la marca Presto, fundada en 1981 en Bogotá.

Presto en quiebra: esto pasará con la cadena de comidas rápidas que se va a liquidación

Tras un intento fallido de reestructuración bajo la Ley de Insolvencia, la Superintendencia de Sociedades decretó este mes la apertura del proceso de liquidación judicial de la compañía.

Sin embargo, recientemente la entidad aprobó la continuidad de los puntos de venta como “negocio en marcha” y designó a la liquidadora Mónica Alexandra Macías Sánchez para gestionar la venta unificada de la firma, con el propósito de evitar un cierre definitivo de sus restaurantes.

Con la compra de Presto, el Grupo Nutresa consolida su liderazgo absoluto en el mercado de alimentos preparados al integrar más de 156 establecimientos a su negocio, que a través de su filial IRCC S. A. S. opera las marcas El Corral, Papa John’s y Leños & Carbón.