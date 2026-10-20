Grupo Nutresa lanza edición de Galletas Festival inspirada en Las Guerreras K-Pop.

Galletas Festival, marca de Grupo Nutresa, anunció una alianza con Netflix y su producción Las Guerreras K-Pop, con la que busca conectar con el público joven a través de una edición inspirada en los personajes y la estética de esta película.

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La colaboración incluye cambios en el molde tradicional de las galletas, que ahora presentan diseños alusivos a HUNTR/X y Honmoon. Además, incorporan un relleno cremoso sabor a sandía, de color morado, inspirado en la cultura K-pop y en Yumi, una de las protagonistas de la historia.

Según la compañía, la iniciativa busca vincular el consumo del producto con elementos como la música, la amistad y el sentido de pertenencia que caracterizan a las comunidades de seguidores de esta producción.

“Innovar no es solo presentar un nuevo sabor; es formar parte de la conversación del consumidor y celebrar lo que le hace mover el corazón a los consumidores. Unirnos a Netflix y al universo de Las Guerreras K-Pop nos permite acompañar a los jóvenes en un territorio de pertenencia y poder personal. Entregamos un producto divertido, disruptivo y cargado de esa misma magia que los inspira a brillar con luz propia”, señaló Ana Milena Dorado, gerente de Marketing de Galletas, Pastas y Snacks de Nutresa.

Galletas Festival, del Grupo Nutresa, se une a Netflix y a Las Guerreras K-Pop. Foto: Suministrada / API

La marca, que lleva más de 70 años en el mercado colombiano, reporta una participación del 40 % en valor dentro de la categoría de galletas dulces y ventas mensuales superiores a los 35 millones de paquetes individuales.

Para acompañar el lanzamiento, la compañía anunció una estrategia de comunicación que incluye creadores de contenido, publicidad digital, anuncios en vía pública, relaciones públicas y más de 5.000 piezas de visibilidad en puntos de venta.

La alianza también contempla una promoción nacional para todo el portafolio de Festival, vigente entre el 15 de septiembre y el 24 de octubre. Durante ese periodo, los consumidores podrán participar por premios tecnológicos, entre ellos celulares y audífonos.