Galletas de importante marca para bebés son retiradas del mercado en EE. UU. por la posibilidad de que se encuentren contaminadas

Estas órdenes de retiro se emiten cuando un producto no cumple con los estándares de calidad o puede suponer un riesgo para la salud de quienes lo consumen.

Luciano Andrey Sánchez Flórez

30 de enero de 2026, 3:11 p. m.
Foto: Gado via Getty Images

En las últimas horas, se anunció el retiro voluntario de unos lotes de galletas para bebés de la empresa Gerber, comercializadas bajo el nombre Arrowroot Biscuits, en Estados Unidos.

El retiro se realiza luego de que se detectara la posibilidad de que estos productos incluyeran pequeños fragmentos de plástico y papel. Los lotes implicados corresponden a aquellos producidos entre los meses de julio y septiembre de 2025.

(Imagen de referencia) Foto: Getty Images

La presencia de este tipo de elementos en las galletas puede suponer un riesgo importante para la salud; por ello, las autoridades sanitarias recomiendan a todas las personas que compran regularmente este producto de la marca Gerber realizar una verificación para cerciorarse de que no tienen en casa unidades pertenecientes a los lotes implicados.

Según información de medios locales, el origen de este hallazgo es una alerta emitida desde la cadena de suministro de harina de arrurruz, la cual puede contrastarse en los canales oficiales de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA).

Anuncian retiro de más de 6 toneladas de pollo por presencia de peligrosa bacteria: parte de este sería destinado a comedores

La única presentación de las galletas que será retirada es la de 156 gramos, que fue producida en el periodo que ya se describió. Gerber, a raíz de esta situación, prefirió dejar de trabajar con la empresa de arrurruz que le proveía la harina para la fabricación de algunos de sus productos.

Si usted tiene productos de los lotes afectados, puede comunicarse con la empresa por medio de los canales que desde allí se han dispuesto para atender la situación.

Suplementos dietéticos retirados del mercado: su consumo puede ocasionar riesgos cardiovasculares

En este momento, no se han registrado incidentes de enfermedades o complicaciones asociadas con los productos retirados; sin embargo, sí es importante tomar las precauciones necesarias, ya que la ingesta de plásticos podría ocasionar serias consecuencias en los bebés que los ingieran.

(Imagen de referencia) Foto: Getty Images

Recientemente también se anunció el retiro de un atún de la empresa Tri-Union Seafoods, distribuido bajo la marca Genova, luego de que, por error, fueran despachadas latas que se encontraban en cuarentena por defectos en el empaque.

Estos defectos podrían eventualmente ocasionar la proliferación de Clostridium botulinum, bacteria que puede producir la toxina botulínica, la cual resulta potencialmente peligrosa al ser consumida, pues es considerada neurotóxica y puede llegar incluso a causar la muerte.

Peligro inminente: se ordena retiro de atún por la posible presencia de peligrosa toxina

Estas órdenes de retiro se emiten cuando un producto no cumple con los estándares de calidad o puede suponer un riesgo para la salud de quienes lo consumen. Por ello, es importante acatar dichas órdenes y comunicarse con las respectivas compañías para gestionar la devolución.

