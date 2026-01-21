Estados Unidos

Peligro inminente: se ordena retiro de atún por la posible presencia de peligrosa toxina

Atún de la empresa Tri-Union Seafoods es retirado por la posible presencia de toxina que puede ocasionar botulismo.

Luciano Andrey Sánchez Flórez

21 de enero de 2026, 8:57 p. m.
Consumir este atún puede significar un riesgo alto.
Consumir este atún puede significar un riesgo alto.

Autoridades informan del retiro de atún comercializado bajo la marca Genova, que hace parte de la empresa Tri-Union Seafoods.

El retiro se debe a un error cometido, en el que se enviaron unas latas de atún que habían sido retiradas por defectos en el envase.

El Talio es un metal que se usaba para matar ratones.
Si se consume la toxina, puede ocasionar la muerte.

Entre los productos implicados están Genova Yellowfin Tuna en Aceite de Oliva y Sal Marina, y el Genova Yellowfin Tuna que viene en Aceite de Oliva solamente.

Las latas implicadas fueron distribuidas en distintos lugares; por lo tanto, se tiene que tener especial cuidado para no comprarlas ni consumirlas.

Entre los lugares donde se llegaron a distribuir estos productos están Vons y Pavilions, Albertsons, Meijer, entre otros establecimientos de comercio.

Anteriormente, en febrero de 2025, unos lotes de latas de atún habían sido puestos en cuarentena por defectos en el empaque; sin embargo, algunos de estos productos, por error, fueron enviados, siendo esta la causal de la orden de retiro para salvaguardar la vida de los clientes.

A raíz de este defecto en el empaque se puede dar la proliferación de Clostridium botulinum, la empresa indicó: “La tapa de la lata con lengüeta de fácil apertura de algunos productos presentaba un defecto de fabricación que podría comprometer la integridad del sello del producto (particularmente con el tiempo), provocando fugas o, peor aún, contaminación con Clostridium botulinum, una intoxicación alimentaria potencialmente mortal”.

comer atún
Atún

Aunque en algunos casos las latas parezcan en perfecto estado, se recomienda no consumirlas bajo ninguna circunstancia, pues, de hacerlo, puede estar exponiéndose a un riesgo muy alto.

La alerta afecta estados como Illinois, Indiana, Michigan, Wisconsin, Ohio, Maryland, California, Virginia y Kentucky.

Las presentaciones involucradas en el retiro son los paquetes que contienen cuatro latas de 142 gramos cada una de atún en aceite de oliva, con fecha de vencimiento del 21 de enero de 2028 y código S84N D2L, y con fecha de vencimiento del 24 de enero de 2028 con código S84N D3L, ambas con código UPC 4800073265.

La otra presentación implicada es la de lata individual de atún en aceite de oliva con sal marina, de 142 gramos, con fecha de vencimiento del 17 de enero de 2028, código UPC 4800013275 y con código S88N D1M.

Cuando un producto de este tipo se contamina con Clostridium botulinum puede producirse la denominada toxina botulínica, que al ser consumida puede ser sumamente peligrosa. Esta se considera neurotóxica; inclusive, si no se recibe atención médica de manera rápida, puede ser hasta mortal.

