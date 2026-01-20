Estados Unidos

Bolsas de nicotina: la nueva preocupación de expertos por los problemas de salud que generan

En medio de una época de constantes transformaciones en el mercado, surge una manera de consumir nicotina sin tabaco; sin embargo, esta genera preocupación por las consecuencias que puede tener en la salud.

GoogleSiga las últimas noticias de Estados Unidos en Discover: novedades, migración y agenda política

Luciano Andrey Sánchez Flórez

Luciano Andrey Sánchez Flórez

20 de enero de 2026, 3:49 p. m.
Bolsas de nicotina.
Bolsas de nicotina. Foto: Peter Dazeley

Después de una evolución evidente en el mercado de la nicotina, surge una nueva preocupación por las consecuencias a la salud que puede tener una de estas “nuevas modalidades”.

Hace varias décadas, el consumo de cigarrillo era bastante alto; sin embargo, con la constante transformación de las convenciones sociales, este empezó a considerarse maloliente y perjudicial para la salud, por lo que las prácticas de consumo fueron cambiando.

Antes era muy común fumar cigarrillos casi en cualquier lugar; no en vano, los vehículos tenían ceniceros. Era tan común que, inclusive, se podía ver a profesores universitarios fumando al interior de las aulas de clase.

En Colombia, existen normas que prohíben a los conductores fumar mientras se encuentran en sus vehículos.
Cigarrillos Foto: Canva | 123 RF

No obstante, esto se fue modificando con el tiempo: ya no se podía fumar en cualquier lado y las personas tenían que apartarse para hacerlo; a esto se sumaba el sinfín de carteles que, en distintos espacios, prohibían fumar cigarrillo.

Noticias Estados Unidos

Nuevo pago del Seguro Social en Estados Unidos: 70 millones de estadounidenses se benefician de estos pagos

Noticias Estados Unidos

Alerta por intensa tormenta de nieve y ventisca en USA: estos son los estados afectados

Noticias Estados Unidos

Taxi acuático gratuito en Miami busca descongestionar el acceso al centro urbano: promete cambiar para siempre el tráfico

Noticias Estados Unidos

Nueva York se congela: ola de frío extremo mantendrá temperaturas bajo cero y fuertes nevadas hasta febrero

Noticias Estados Unidos

Washington, en alerta máxima por el futuro de Diego García, base militar vital para Estados Unidos

Noticias Estados Unidos

Donald Trump quiere que Rusia haga parte del ‘Consejo de Paz’: se confirma oficialmente la invitación

Noticias Estados Unidos

Donald Trump provoca tensión internacional al difundir imagen donde EE. UU. “absorbe” Groenlandia, Canadá y Venezuela

Quizá también influyó la conciencia sobre el peligro que significa exponerse a las toxinas que emanan estos productos, lo que hizo que el cigarrillo fuera perdiendo popularidad progresivamente.

Inteligencia artificial en viñedos: una novedosa manera de mejorar los resultados en la agricultura

Sin embargo, comenzaron a surgir nuevas alternativas; aparecieron los cigarrillos electrónicos como una vía para poder “dejar el cigarrillo”.

Pese a ello, se evidenció que estos podían llegar a ser incluso más adictivos que el cigarrillo tradicional, ya que no huelen mal, se pueden llevar en el bolsillo y utilizarse casi en cualquier lugar.

Pero los peligros de los cigarrillos electrónicos son equiparables a los de un cigarrillo convencional; es allí donde nuevas formas de consumir nicotina empiezan a popularizarse.

Las bolsas con nicotina que se colocan entre la encía y el labio han generado preocupación entre expertos, pues su uso puede significar un riesgo importante para la salud.

vapeador
Vapeador Foto: Getty Images/iStockphoto

La nicotina en bolsas, similares a las de té, logró separar el estigma del tabaquismo; sin embargo, esto no significa que los peligros asociados a su consumo hayan desaparecido. Más bien, estos se encuentran camuflados en una alternativa aparentemente “más saludable”, aunque muchos desconozcan los riesgos a los que pueden estar expuestos.

El venezolano que participó en la independencia de Estados Unidos: conoció a George Washington

Hay quienes creen que, al consumir productos de nicotina sin tabaco, su concentración en distintas tareas aumenta; sin embargo, el uso de estos puede provocar complicaciones a nivel neurológico y generar una adicción que, en muchos casos, trae consigo otros problemas, como la ansiedad.

La doctora Rose Marie Robertson, directora científica y médica de la Asociación Americana del Corazón, afirmó: “Estos productos contienen nicotina altamente adictiva, peligrosa para el cerebro en desarrollo, y muchos de ellos también contienen diversas sustancias químicas, incluyendo carcinógenos, que pueden ser perjudiciales para la salud”.

El crecimiento en la demanda de estos productos incrementa la preocupación de los profesionales de la salud, quienes advierten sobre los peligros que se pueden presentar.

Más de Noticias Estados Unidos

La Administración del Seguro Social advirtió que quienes no completen el trámite de verificación podrían perder temporalmente sus jubilaciones.

Nuevo pago del Seguro Social en Estados Unidos: 70 millones de estadounidenses se benefician de estos pagos

Mujer caminando en tormenta de nieve en Nueva York, Estados Unidos.

Alerta por intensa tormenta de nieve y ventisca en USA: estos son los estados afectados

x

Bolsas de nicotina: la nueva preocupación de expertos por los problemas de salud que generan

El nuevo servicio de taxis acuáticos promete solucionar los problemas de movilidad de Miami.

Taxi acuático gratuito en Miami busca descongestionar el acceso al centro urbano: promete cambiar para siempre el tráfico

La nieve cubre partes de Atlanta luego de una tormenta de nieve el 10 de enero de 2025 en Atlanta, Georgia. Atlanta ha experimentado una cantidad significativa de nieve, pero se está preparando para el hielo que se espera que venga después.

Nueva York se congela: ola de frío extremo mantendrá temperaturas bajo cero y fuertes nevadas hasta febrero

Alarma en Estados Unidos por la cesión de Diego García, eje militar en el Índico

Washington, en alerta máxima por el futuro de Diego García, base militar vital para Estados Unidos

EE.UU.

Donald Trump quiere que Rusia haga parte del ‘Consejo de Paz’: se confirma oficialmente la invitación

El presidente de Estados Unidos compartió en Truth Social una imagen alterada en la que Groenlandia, Canadá y Venezuela aparecen como parte del territorio estadounidense, generando reacciones diplomáticas

Donald Trump provoca tensión internacional al difundir imagen donde EE. UU. “absorbe” Groenlandia, Canadá y Venezuela

Donald Trump ha asegurado que Estados Unidos necesita Groenlandia.

Antes de las reuniones en Davos, Donald Trump lanza críticas a país europeo en medio de tensiones por Groenlandia

x

Imágenes | Solo quedan cuatro en la carrera por el Super Bowl, definidos los semifinalistas de la NFL: resumen de la ronda divisional

Noticias Destacadas