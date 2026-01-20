Después de una evolución evidente en el mercado de la nicotina, surge una nueva preocupación por las consecuencias a la salud que puede tener una de estas “nuevas modalidades”.

Hace varias décadas, el consumo de cigarrillo era bastante alto; sin embargo, con la constante transformación de las convenciones sociales, este empezó a considerarse maloliente y perjudicial para la salud, por lo que las prácticas de consumo fueron cambiando.

Antes era muy común fumar cigarrillos casi en cualquier lugar; no en vano, los vehículos tenían ceniceros. Era tan común que, inclusive, se podía ver a profesores universitarios fumando al interior de las aulas de clase.

Cigarrillos Foto: Canva | 123 RF

No obstante, esto se fue modificando con el tiempo: ya no se podía fumar en cualquier lado y las personas tenían que apartarse para hacerlo; a esto se sumaba el sinfín de carteles que, en distintos espacios, prohibían fumar cigarrillo.

Quizá también influyó la conciencia sobre el peligro que significa exponerse a las toxinas que emanan estos productos, lo que hizo que el cigarrillo fuera perdiendo popularidad progresivamente.

Sin embargo, comenzaron a surgir nuevas alternativas; aparecieron los cigarrillos electrónicos como una vía para poder “dejar el cigarrillo”.

Pese a ello, se evidenció que estos podían llegar a ser incluso más adictivos que el cigarrillo tradicional, ya que no huelen mal, se pueden llevar en el bolsillo y utilizarse casi en cualquier lugar.

Pero los peligros de los cigarrillos electrónicos son equiparables a los de un cigarrillo convencional; es allí donde nuevas formas de consumir nicotina empiezan a popularizarse.

Las bolsas con nicotina que se colocan entre la encía y el labio han generado preocupación entre expertos, pues su uso puede significar un riesgo importante para la salud.

Vapeador Foto: Getty Images/iStockphoto

La nicotina en bolsas, similares a las de té, logró separar el estigma del tabaquismo; sin embargo, esto no significa que los peligros asociados a su consumo hayan desaparecido. Más bien, estos se encuentran camuflados en una alternativa aparentemente “más saludable”, aunque muchos desconozcan los riesgos a los que pueden estar expuestos.

Hay quienes creen que, al consumir productos de nicotina sin tabaco, su concentración en distintas tareas aumenta; sin embargo, el uso de estos puede provocar complicaciones a nivel neurológico y generar una adicción que, en muchos casos, trae consigo otros problemas, como la ansiedad.

La doctora Rose Marie Robertson, directora científica y médica de la Asociación Americana del Corazón, afirmó: “Estos productos contienen nicotina altamente adictiva, peligrosa para el cerebro en desarrollo, y muchos de ellos también contienen diversas sustancias químicas, incluyendo carcinógenos, que pueden ser perjudiciales para la salud”.

El crecimiento en la demanda de estos productos incrementa la preocupación de los profesionales de la salud, quienes advierten sobre los peligros que se pueden presentar.