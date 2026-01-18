Estados Unidos

El venezolano que participó en la independencia de Estados Unidos: conoció a George Washington

El hombre venezolano que participó en las tres revoluciones más importantes de la era contemporánea, ayudó en la independencia de Estados Unidos.

Luciano Andrey Sánchez Flórez

Luciano Andrey Sánchez Flórez

18 de enero de 2026, 1:14 p. m.
Venezolano participó en la independencia de Estados Unidos.
Venezolano participó en la independencia de Estados Unidos. Foto: Getty Images

Las relaciones de los Estados Unidos con Venezuela no son recientes; históricamente hay lazos que los unen; un venezolano también ayudó en la independencia del territorio norteamericano.

Este afamado personaje llamado Francisco de Miranda, nacido en la ciudad de Caracas el 28 de marzo de 1750. En 1771 viajó a España, y tiempo después es enlistó en el ejército del rey.

Fue enviado a América como oficial español para combatir a los británicos. En medio de esa lucha contra Gran Bretaña que sostuvo en territorio americano, pudo contribuir a la independencia de Estados Unidos; el imperio español le había declarado la guerra a Gran Bretaña en 1779.

Francisco de Miranda Foto: Getty Images

Tuvo un primer acercamiento al conflicto de independencia norteamericana a través de sus operaciones en La Habana.

Francisco de Miranda participó en el Sitio de Pensacola, donde los españoles decidieron tomar la capital de la Florida occidental británica. Tras el ataque de los españoles, se obligó a los británicos a rendir la colonia.

España se encontraba apoyando militarmente a los americanos, pero informalmente; más bien, eso hacía parte de una alianza con Francia para hacerle frente a los británicos.

Según lo que indica The Gilder Lehrman Institute of American History, uno de los objetivos del monarca español era lograr hacerse con colonias, entre las que se incluía Florida Occidental.

El Sitio de Pensacola fue importante para la independencia de los Estados Unidos, pues hizo que Gran Bretaña tuviera una menor presencia y una capacidad operativa reducida en el Golfo.

También esta acción militar puede ser considerada como un punto relevante de la participación del imperio español en la emancipación norteamericana.

A lo largo de su vida también pudo conocer a varios de los próceres de la independencia de los Estados Unidos.

George Washington Foto: Getty Images

Fue un personaje que no solo participó en la independencia de Estados Unidos, sino también en otros acontecimientos de suma importancia para la historia a nivel mundial, como la Revolución Francesa y las guerras de independencia hispanoamericanas.

Ha sido considerado como uno de los sujetos más importantes de la historia venezolana, pues sus aportes a distintas campañas militares permitieron que su nombre quedara grabado en los libros de historia que lo mencionan.

Es considerado uno de los precursores de Bolívar, murió en 1816 y no pudo ser testigo ocular de la campaña libertadora que libró Simón Bolívar para lograr la independencia de algunos territorios americanos.

Se desconoce el paradero de sus restos mortales; fue enterrado en una fosa común; sin embargo, en el Panteón Nacional hay una tumba en su honor que se encuentra vacía.

