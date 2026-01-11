La licencia millonaria que casi impide que naciera la tienda del famoso programa ‘El Precio de la Historia’

Pocas tiendas han logrado lo que hizo la tan famosa casa de empeños Gold & Silver Pawn Shop, con su programa “El Precio de la Historia”.

Empezó con la apertura de una tienda de monedas por parte de Richard Harrison, quien después sería más conocido como “El Viejo”; su hijo, Rick Harrison, tenía la idea de montar una casa de empeños.

El Precio de la Historia. Foto: Getty Images

Sin embargo, para aquella época conseguir una licencia para una casa de empeños era muy difícil, pues, eran escasas. Rick Harrison dijo “Descubrí que una licencia de empeño… solo se podía conseguir si alguien la vendía y valía un millón de dólares” en el programa de Fox Nation, Nuff Said.

De acuerdo con el relato de Harrison, en el código de la ciudad estaba contemplado que no se emitiría una licencia de empeño hasta que la población de la ciudad llegara a los 250.000 habitantes

Después de esperar pacientemente, en el año 1988 recibió una llamada donde le dijeron que probablemente la ciudad ya había llegado a la cantidad de habitantes que se necesitaba para que se pudiera emitir una licencia.

En una entrevista que dio a El Comercio, Rick indica:

“Fui de los primeros en 35 años en Las Vegas en conseguir licenciamiento para un negocio así. Encontré una ventana en el código de la ciudad que me lo permitió, porque antes tener licencias para tiendas de empeño costaban un millón de dólares y yo encontré la forma de conseguirlo gratis”.

Años después, pudo llegar a la televisión con su casa de empeños, ganando popularidad con el programa El precio de la Historia, que hoy es considerado como el más famoso de compra y venta de antigüedades a nivel mundial.

Este programa ha quedado marcado en el pensamiento de aquellos que sienten una particular afinidad por los objetos históricos, sin embargo, este también ha sido un promotor para que muchas más personas se interesaran en coleccionar objetos antiguos.

Frases como “no lo sé, Rick, parece falso” se han quedado en la mente de los que se consideran fans del programa de televisión norteamericano.

Programa de compra y venta de antigüedades reconocido a nivel mundial. Foto: WireImage

El programa tiene un particular formato, donde personas van llegando con objetos que heredaron o han guardado por años y tiene la oportunidad de venderlos o empeñarlos en esta tienda.

Mientras el objeto es examinado preliminarmente, se habla un poco del contexto en el que fue hecho y de la historia misma de la pieza, lo que ha permitido que muchas personas aprendan historia de una manera sencilla.

Tras haber hablado un poco del objeto y haber preguntado al dueño por su procedencia, se interroga si se quiere vender o empeñar, después de eso se averigua cuánto es el valor que se desea recibir por la pieza, dependiendo del tipo de transacción.

Cuando se trata de objetos cuyo valor histórico o monetario son importantes, alguno de los miembros de la tienda llama a un experto para que lo examine y dé un precio aproximado.

Tras la evaluación del experto, se procede a la negociación, el programa combina escenas donde se les hace entrevistas separadas tanto al vendedor como a los de la tienda, incluyendo momentos “privados” donde bromean entre empleados.

El precio de la Historia. Foto: WireImage

Este programa se ha ganado el cariño de los televidentes que se deleitan viendo pasar fragmentos de historia.

La casa de empeños se encuentra en la ciudad de Las Vegas, y se ha convertido en un atractivo turístico para miles de personas que la visitan cada año.