Edward Hopper: el pintor estadounidense que logró hacer del arte realista una interpretación de su propia forma de ver el mundo

Edward Hopper nació en Nueva York en el año de 1882, en medio de una familia considerada de clase media, al terminar sus estudios de secundaria se empezó a formar aunque de manera muy breve en la Escuela de Ilustración por Correspondencia entre 1899 y el año de 1900.

Posteriormente, logró entrar a estudiar en la Escuela de Arte de Nueva York, en la cual estuvo desde 1900 hasta 1906.

Durante el tiempo que Hopper estuvo estudiando, se puede decir que hubo una transformación en su interés artístico, pasando de la ilustración a estar sumamente interesado por las bellas artes.

Este artista contó con la fortuna de adquirir gran reconocimiento en vida, fortuna que lastimosamente no han tenido todos los artistas.

Como el caso de Van Gogh, quien en vida solo pudo vender una de sus obras; Hopper fue alumno de destacados artistas como William Merritt Chase y Robert Henri.

De acuerdo con información compartida por National Gallery of Art, maestros como William Merrit Chase y Robert Henri, animaban a que sus alumnos pintaran la cotidianidad del mundo que los estaba rodeando.

En la vida de Hopper no solo estuvieron notables maestros, sino también compañeros que llegaron a ser personajes relevantes dentro del espectro artístico nacional.

Entre estos compañeros se puede mencionar Rockwell Kent o George Bellows; Hopper durante algún tiempo trabajó como ilustrador, y realizó diferentes viajes al extranjero.

Según información del Museo Metropolitano de Arte (MET), el artista norteamericano tenía una atracción por la obra de Edgar Degas y Édouard Manet, la obra de estos, influenciaron la producción artística de Hopper posteriormente.

El arte del artista estadounidense, es reconocido por incluir elementos como la soledad, siendo esta, un elemento tan crudo pero tan real en distintas circunstancias de la vida.

También la producción artística del norteamericano serviría hoy en día, como una crítica a la sociedad contemporánea, la cual pareciera no estar sola en algunos casos, debido a la constante mediación tecnológica o hiperconectividad, que acorta distancias y permite una fácil interacción entre individuos.

Sin embargo, lo que radica en las entrañas de esta sociedad a raíz de esa hiperconexión, es una sensación de “aislamiento y vacío” de acuerdo con planteamientos de Sherry Turkle, todo esto podría ser retratado en los cuadros de Hopper.

Aunque Hopper, claramente no estaba pensando en la hiperconectividad a la hora de realizar su obra, esta si sirve como un ejemplo de esa soledad causada por la hiperconexión, de esta manera también se refuerza la idea de que el arte no es un elemento estático, sino que su significado va cambiando a lo largo del tiempo teniendo en cuenta el contexto en el que este se presenta.