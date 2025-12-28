Estados Unidos

El histórico retrato de Marilyn Monroe de un artista que en su infancia padeció de una enfermedad neurológica

El retrato de Marilyn Monroe que realizó uno de los artistas más importantes en la historia de Estados Unidos.

Luciano Andrey Sánchez Flórez

28 de diciembre de 2025, 11:25 a. m.
Retrato de Marilyn Monroe
Retrato de Marilyn Monroe Foto: Getty Images

“Shot Sage Blue Marilyn” (1964) el retrato de Marilyn Monroe, ejecutado por el artista norteamericano Andy Warhol, alcanzó en 2022 la cifra de 195 millones de dólares en la sede de Christie´s del Rockefeller Plaza, en Nueva York.

Warhol para hacer el retrato se basó en una fotografía de 1953 de Marilyn Monroe, esta obra la hizo tiempo después de haber fallecido la modelo y actriz norteamericana.

La subasta de Nueva York que hizo historia: vendió la obra de arte moderno más cara de la historia

Warhol a través de su obra no rechaza abiertamente la sociedad de consumo norteamericana, más bien la expone y la deja al descubierto, mostrando cómo funciona esta y cómo transforma los productos, las imágenes y las personas en mercancía cultural que puede adquirirse.

Andy Warhol llegó a ser uno de los exponentes más importantes del arte pop.
Andy Warhol llegó a ser uno de los exponentes más importantes del arte pop. Foto: Juan Carlos Sierra

Las famosas obras de Warhol iban desde latas de sopa Campbell’s hasta los retratos de múltiples personalidades, entre las que se encuentra el retrato de Monroe.

Warhol nació en Pensilvania bajo el nombre Andrew Warhola, era hijo de un matrimonio de inmigrantes eslovacos, en su infancia padeció de una enfermedad neurológica que se llama La corea de Syndeham causada por una infección de Streptococos del grupo A.

De acuerdo con información de National Geographic, esta enfermedad le provocaba a Warhol convulsiones y manchas rosadas en la piel, esta condición hizo que tuviera que estar en diferentes ocasiones en el hospital.

Empezó a coleccionar fotos y a dibujar en medio de los padecimientos de esta condición médica; la familia en tiempos de la Gran Depresión se vio gravemente afectada económicamente, pero gracias a los esfuerzos de su padre pudieron hacerle frente a la crisis.

Andy estudió en el Departamento de Pintura y Diseño del Carnegie Institute of Technology; en el año 1946 recibe el premio Martin B. Leisser.

En 1949 adopta el nombre de Andy Warhol, trabaja como ilustrador para revistas como Glamour y Mademoiselle.

El jueves 18 de mayo de 2023, la Corte Suprema se puso del lado de una fotógrafa que afirmó que el difunto Andy Warhol había violado sus derechos de autor en una fotografía del cantante Prince.
Trabajó por desdibujar las líneas entre la alta y baja cultura. Foto: AP/Richard Drew

A lo largo de su vida recibe diferentes reconocimientos y realiza exposiciones que le permitieron ganarse un puesto entre los artistas más importantes de Estados Unidos.

Rembrandt, el artista que inspiró a Van Gogh: lugares para apreciar sus obras en Estados Unidos

Andy Warhol también es reconocido por ser uno de los responsables de la popularización de la técnica de la serigrafía en la mercantilización del arte, desafiando de esa manera la idea tradicional del arte.

El arte se desliga, en parte, de su concepción dentro del espectro académico para pasar a ser un producto que se produce en masa para su comercialización.

De acuerdo con Vogue, Andy Warhol fue nombrado con el título del “papá del pop”; este buscaba desdibujar las líneas que se establecen entre la alta y baja cultura, llegando a ser uno de los personajes más representativos del “Pop Art”, y siendo fuente de inspiración para artistas alrededor del mundo.

