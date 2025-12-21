Rembrandt, uno de los pintores más importantes en la historia del arte, nació en el siglo XVII, puntualmente en el año 1606.

Tuvo su primer acercamiento a la educación artística en el taller de Jacob van Swanenburgh, después de su permanencia en el taller, fue a Ámsterdam donde continuó su aprendizaje con el pintor Pieter Lastman.

Entre 1624 y 1625 abre su propio taller en Leiden, su ciudad natal, y años más tarde empieza a admitir alumnos.

En 1629, con ayuda del estadista Constantijn Huygens consigue encargos para la corte de La Haya; entre sus clientes estuvo el príncipe de Orange, Frederik Hendrik.

Puede visitar sus obras en Estados Unidos Foto: Heritage Images via Getty Images

A finales de 1631 se muda a la ciudad de Ámsterdam y comienza a ofrecer servicios como retratista profesional, logra hacer una sociedad junto con Hendrick van Uylenburgh, quien era un marchante de arte.

Además, el mencionado marchante de arte era primo de la que tiempo después se convertiría en su esposa, Saskia Van Uylenburgh.

Entre altos y bajos, la vida de Rembrandt termina en medio de la melancolía y la indigencia, muere el 4 de octubre de 1669, se presume que la causa de la muerte es por el padecimiento de saturnismo, intoxicación por plomo, muy común para aquella época en pintores, de acuerdo con información de National Geographic.

¿Dónde ver obras de Rembrandt en Estados Unidos?

National Gallery of Art, en Washington, D. C.

Art Institute of Chicago.

Los Angeles County Museum of Art (LACMA).

The Metropolitan Museum of Art, Nueva York.

J. Paul Getty Museum, Los Angeles.

El arte de Rembrandt ha sido también influencia para artistas más recientes; Van Gogh Studio afirma que la obra de Rembrandt fue fuente de inspiración para el Artista Vincent Van Gogh.

Visite obras de Rembrandt en Estados Unidos. Foto: Corbis/VCG via Getty Images

Van Gogh escribió en una carta del 13 de octubre de 1885:

“Lo que más me impactó al volver a ver las antiguas pinturas holandesas es que solían pintarse con rapidez. Que estos grandes maestros como Hals, Rembrandt, Ruisdael (y tantos otros), en la medida de lo posible, lo plasmaban directamente, sin volver a retocarlo con tanta frecuencia”.

Visitar obras de un artista que trascendió a lo largo del tiempo es una experiencia que no se puede pasar por alto, visite estos lugares y déjese cautivar por el artista que inspiró grandes figuras del arte como Van Gogh.