Luciano Andrey Sánchez Flórez

21 de diciembre de 2025, 12:09 p. m.
Lugares donde se pueden ver obras de Rembrandt en Estados Unidos.
Lugares donde se pueden ver obras de Rembrandt en Estados Unidos. Foto: Corbis via Getty Images

Rembrandt, uno de los pintores más importantes en la historia del arte, nació en el siglo XVII, puntualmente en el año 1606.

Tuvo su primer acercamiento a la educación artística en el taller de Jacob van Swanenburgh, después de su permanencia en el taller, fue a Ámsterdam donde continuó su aprendizaje con el pintor Pieter Lastman.

Varios millones de dólares: Art Basel Miami sorprende con millonarias ventas

Entre 1624 y 1625 abre su propio taller en Leiden, su ciudad natal, y años más tarde empieza a admitir alumnos.

En 1629, con ayuda del estadista Constantijn Huygens consigue encargos para la corte de La Haya; entre sus clientes estuvo el príncipe de Orange, Frederik Hendrik.

Walmart revela los mejores regalos para Navidad: llegan en menos de dos días y tienen descuento de hasta el 60 %

¿Qué comercios sí abrirán en Navidad en Estados Unidos?: las tiendas que atenderán el 25 de diciembre

Así se clasifican las tormentas en Estados Unidos y cómo protegerse de ellas en esta temporada

Trump no descarta una guerra con Venezuela mientras Marco Rubio rectifica las sanciones a petroleros en el Caribe

Estos son los dos candidatos republicanos que puntean las encuestas y pueden quedarse con la gobernación de California en 2026

Terrenos vacantes se convertirán en parques públicos: la administración de Nueva York anuncia plan

Trump anuncia dos nuevos días festivos que ampliarán el descanso una semana: estas son las personas beneficiadas

Efemérides 15 de julio: ¿qué pasó un día como hoy en la historia?

La colosal “La ronda de noche” de Rembrandt restaurada (en parte) con Inteligencia Artificial (IA)

Puede visitar sus obras en Estados Unidos Foto: Heritage Images via Getty Images

A finales de 1631 se muda a la ciudad de Ámsterdam y comienza a ofrecer servicios como retratista profesional, logra hacer una sociedad junto con Hendrick van Uylenburgh, quien era un marchante de arte.

Además, el mencionado marchante de arte era primo de la que tiempo después se convertiría en su esposa, Saskia Van Uylenburgh.

Entre altos y bajos, la vida de Rembrandt termina en medio de la melancolía y la indigencia, muere el 4 de octubre de 1669, se presume que la causa de la muerte es por el padecimiento de saturnismo, intoxicación por plomo, muy común para aquella época en pintores, de acuerdo con información de National Geographic.

¿Dónde ver obras de Rembrandt en Estados Unidos?

  • National Gallery of Art, en Washington, D. C.
  • Art Institute of Chicago.
  • Los Angeles County Museum of Art (LACMA).
  • The Metropolitan Museum of Art, Nueva York.
  • J. Paul Getty Museum, Los Angeles.

El arte de Rembrandt ha sido también influencia para artistas más recientes; Van Gogh Studio afirma que la obra de Rembrandt fue fuente de inspiración para el Artista Vincent Van Gogh.

Visite obras de Rembrandt en Estados Unidos. Foto: Corbis/VCG via Getty Images

Van Gogh escribió en una carta del 13 de octubre de 1885:

“Lo que más me impactó al volver a ver las antiguas pinturas holandesas es que solían pintarse con rapidez. Que estos grandes maestros como Hals, Rembrandt, Ruisdael (y tantos otros), en la medida de lo posible, lo plasmaban directamente, sin volver a retocarlo con tanta frecuencia”.

Arte en ascensores: Nueva York transforma lo cotidiano en una galería inesperada

Visitar obras de un artista que trascendió a lo largo del tiempo es una experiencia que no se puede pasar por alto, visite estos lugares y déjese cautivar por el artista que inspiró grandes figuras del arte como Van Gogh.

Noticias Destacadas