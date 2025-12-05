Varios millones de dólares: Art Basel Miami sorprende con millonarias ventas

En el mundo del arte existía la preocupación acerca de la recesión evidenciada en los últimos años de este mercado, misma situación que afecto gravemente diferentes tipos de ventas.

Crecía la compra de obras con “precios accesibles” que regularmente están por debajo de los 50.000 dólares, esta situación es particular, ya que las ventas crecían en el número de operaciones (aproximadamente un 3% según Infobae) pero las transacciones se efectuaban por obras de precio más bajo.

Apertura de la feria Art Basel Miami Beach | Foto: Patrick McMullan via Getty Image

Sin embargo, una situación particular ocurrió después de las subastas en Nueva York, el pasado mes de noviembre, cuando estas registraron ventas por cerca de 2.200 millones de dólares.

Entre las subastas que tuvieron lugar en Nueva York se puede mencionar la subasta de Sotheby’s en la cual, se pusieron a disposición las piezas de la colección de Leonard Lauder, que contenía piezas de artistas como Picasso y Klimt, por mencionar algunos, según se informa solo esta subasta alcanzó una cifra de 500 millones de dólares.

Pese a eso, existía la pregunta si esto se trataba de un caso particular aislado o necesariamente era un síntoma de recuperación de ciertos segmentos del mercado del arte.

Art Basel Miami, durante la apertura del evento, sorprendió con datos reveladores que pueden contribuir a dar respuesta acerca de una recuperación real de los mercados anteriormente mencionados.

Ventas como la efectuada por la galería Hauser & Wirth de un cuadro de George Condo por 3,9 millones de dólares pueden dar fe de este fenómeno.

En 3,9 millones de dólares se vendió una obra de arte en la feria Art Basel Miami | Foto: Getty Images

La obra de George Condo, es simplemente un ejemplo de las diferentes ventas millonarias registradas en esta feria, también se puede mencionar una obra de Willem de Kooning vendida por 1,5 millones de dólares.

Esta feria sorprende también en otros aspectos, como el del arte digital, en poco tiempo se vendió el 65% de las obras expuestas de este tipo.

Art Basel, con el sector Zero 10, orientado al arte digital, busca atraer nuevas audiencias del sector tecnológico, según Noah Horowitz, director ejecutivo de la feria “Es el primer movimiento sustantivo en esa dirección. Van a ver a muchas personas nuevas acercándose a Art Basel como resultado de esto”.

Llamaron la atención al tener las facciones de personajes reconocidos. | Foto: Patrick McMullan via Getty Image

De acuerdo con las declaraciones de David Maupin, cofundador de Lehmann Maupin, “No hay ninguna feria en Estados Unidos que se compare con Art Basel Miami. Cada año es uno de nuestros eventos más productivos y gratificantes en el calendario del arte.”

Art Basel Miami Beach en su 23° edición abrió las puertas desde el miércoles, según informa la misma feria el 3 y 4 de diciembre, era de asistencia privada (solo por invitación), y se podrá disfrutar hasta el domingo 7 de diciembre, cuenta con la participación de 283 galerías de 43 países.

Apertura de la feria Art Basel Miami Beach. | Foto: Patrick McMullan via Getty Image