EE. UU. anuncia inesperado cambio en la política de visas para estos viajeros: incumplimiento tendría drástico castigo

La Copa Mundial de la FIFA 2026 prometía convertirse en uno de los eventos más inclusivos de la historia del deporte. Con sedes repartidas entre Estados Unidos, México y Canadá, el torneo moverá millones de aficionados durante varias semanas de competencia. Aunque, diferentes decisiones han levantado una ceja sobre el comportamiento de la administración Trump como organizadora del certamen.

Mundial 2026: ¿qué países de América Latina pueden viajar a EE. UU. y Canadá sin visa y qué trámites se necesitan?

Las autoridades del país lanzaron una advertencia que tomó por sorpresa a muchos turistas y es que, quienes incumplan esta nueva normativa podrían enfrentar sanciones migratorias severas, incluyendo cancelación de visa y restricciones futuras de ingreso.

El mensaje está dirigido especialmente a creadores de contenido, streamers, youtubers e influencers que planean viajar al Mundial utilizando visas de turismo tradicionales, como la visa B-2. Según explicaron autoridades estadounidenses, este documento solo permite actividades recreativas, vacaciones o visitas personales, pero no actividades laborales o comerciales dentro del territorio estadounidense.

Las medidas se dan en el marco del campeonato mundial, lo que desató un mar de críticas. Foto: Anadolu Agency via Getty Images

El Gobierno estadounidense señaló que producir contenido con fines comerciales mientras se permanece en el país se interpreta como una actividad económica. Esto incluye publicaciones patrocinadas, transmisiones monetizadas, acuerdos publicitarios, generación de ingresos mediante plataformas digitales y otros contenidos asociados a ganancias económicas.

“Tener como único propósito de la visita la creación de contenido generando ganancias provenientes de Estados Unidos mientras se está en el país se considera trabajo y requiere la visa correspondiente”, señaló una declaración de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza y del Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. que fue remitida al diario El País de España.

El tema ha generado especial atención porque Estados Unidos será el principal anfitrión del Mundial. De los 104 partidos programados para el campeonato de 2026, 78 se disputarán en territorio estadounidense, lo que convertirá al país en el epicentro del movimiento de aficionados y creadores digitales durante el torneo.

El endurecimiento de controles migratorios ocurre en medio de un contexto político más estricto frente al uso indebido de visas temporales. Las autoridades estadounidenses vienen reforzando desde hace meses las revisiones relacionadas con permanencia irregular y actividades laborales realizadas bajo permisos turísticos.

Para poder hacer videos como influencer se requieren visas de trabajo. Foto: El País

Uno de los puntos que más inquieta a creadores digitales es que las normas migratorias estadounidenses fueron diseñadas antes del auge de la economía de influencers y del trabajo digital remoto. Por eso, varios especialistas consideran que todavía existen zonas grises sobre cómo se interpretan ciertas actividades realizadas desde redes sociales.

Aun así, las autoridades estadounidenses dejaron claro que sí existe una diferencia entre viajar como aficionado y realizar actividades comerciales o monetizadas. En ese sentido, los influencers que pretendan cubrir profesionalmente el torneo podrían necesitar visas específicas relacionadas con actividades laborales, profesionales o mediáticas, las cuales son: categorías H, L, O y P.