Con la expectativa del Mundial de Fútbol 2026, que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México, una de las principales dudas entre los aficionados en América Latina es qué requisitos migratorios deberán cumplir para ingresar a los países anfitriones.

De acuerdo con los programas oficiales de entrada de Estados Unidos y Canadá, las condiciones varían según la nacionalidad del viajero y el tipo de autorización disponible en cada sistema migratorio.

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Países que pueden viajar a EE. UU. y Canadá sin visa para el Mundial 2026

En el caso de Estados Unidos, el Programa de Exención de Visa Waiver Program, permite a ciudadanos de países autorizados ingresar por turismo o negocios sin necesidad de visa.

Esto, siempre y cuando, se obtenga previamente una autorización electrónica conocida como ESTA.

Según el Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU., este programa incluye a más de 40 países, y en América Latina solo Chile forma parte de la lista oficial.

Este permiso permite estadías de hasta 90 días, pero no autoriza actividades como trabajo o residencia permanente.

Además, requiere contar con pasaporte electrónico vigente y aprobación previa del sistema electrónico de autorización.

Para Canadá, el sistema equivalente es la Autorización Electrónica de Viaje, ETA, un permiso obligatorio para ciudadanos de países exentos de visa que ingresan por vía aérea.

Este mecanismo también exige verificación previa de seguridad antes del ingreso al país.

Millones de aficionados deberán tramitar visa o autorización electrónica para ingresar a Estados Unidos y Canadá durante el Mundial 2026, según las normas migratorias vigentes. Foto: Getty Images

¿Qué deben saber los latinoamericanos sobre la visa para el Mundial 2026?

Para viajar al Mundial 2026 en Estados Unidos, Canadá y México, los ciudadanos de América Latina deben cumplir con una serie de requisitos migratorios que van más allá de la compra de entradas.

El acceso a los países anfitriones depende de las normas de cada sistema de inmigración.

El documento básico indispensable es el pasaporte vigente, que en la mayoría de los casos debe tener al menos seis meses de validez.

Además, contar con una entrada para el partido no garantiza el ingreso al país, ya que el control migratorio es independiente del evento.

En el caso de Estados Unidos, los viajeros deben contar con una visa de turismo B1/B2, salvo los ciudadanos de países incluidos en el Programa de Exención de Visa, que pueden ingresar con una autorización electrónica ESTA.

Este trámite exige aprobación previa y, en muchos casos, entrevista consular.

Para Canadá, la mayoría de ciudadanos latinoamericanos necesita una visa de visitante (TRV).

En algunos casos específicos, se puede ingresar con una autorización electrónica de viaje (ETA), siempre que el país de origen esté dentro de los acuerdos de exención.

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Además de los documentos migratorios, las autoridades recomiendan demostrar solvencia económica, presentar pruebas de vínculos con el país de origen y contar con información clara sobre el itinerario y el lugar de hospedaje durante la estadía.

Otro punto clave es que no existirá una visa especial para el Mundial 2026.

Cada visitante deberá tramitar su ingreso bajo las reglas normales de turismo, lo que puede implicar tiempos de espera más largos debido a la alta demanda esperada.