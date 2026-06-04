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Cancillería alerta de sitios web falsos que estarían suplantando trámites de visas y pasaportes

La entidad recomienda verificar los sitios oficiales de la entidad y presentar denuncias en los casos que corresponda.

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Redacción Semana
4 de junio de 2026 a las 11:16 a. m.
El Ministerio de Relaciones Exteriores puso la alerta.
El Ministerio de Relaciones Exteriores puso la alerta. Foto: Catalina Olaya

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó de supuestas páginas fraudulentas que estarían engañando a los ciudadanos a la hora de sacar el pasaporte y las visas.

“¡Atención! La Cancillería alerta sobre sitios web falsos que están suplantando los trámites de pasaportes y visas”, señalaron desde la Cancillería.

Además, detallaron que se han detectado páginas “apócrifas” que imitan el portal de la Cancillería para hacerlo parecer verídico y de esa manera le estarían robando los datos personales a los ciudadanos, así como dinero para estos supuestos trámites. En algunos casos ofrecen citas urgentes.

“Estos sitios fraudulentos solicitan: nombres, documentos de identidad y pagos por PSE o tarjeta. La Cancillería nunca exige pagos anticipados para agendar citas de pasaporte ni realiza trámites de visas por fuera de sus canales oficiales”, aclararon.

Ante esta situación, la Cancillería reportó que algunos ciudadanos han denunciado pérdidas económicas.

Por eso, algunas de las recomendaciones son siempre consultar los canales oficiales, tanto en la página web como las redes sociales de la entidad, y verificar que no se trate de sitios fraudulentos o que generen dudas. En caso de ya haber entregado los datos se pide presentar la denuncia ante la Fiscalía.

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