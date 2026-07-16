La canciller Rosa Villavicencio aparece en un listado de afiliados al sindicato de la cartera. ¿Qué significa?

La canciller Rosa Yolanda Villavicencio se habría afiliado a uno de los sindicatos que operan en el Ministerio de Relaciones Exteriores. El hecho fue revelado por el diario El Tiempo, que mostró el listado de funcionarios de esa entidad vinculados al Sindicato de Empleados del Ministerio de Relaciones Exteriores (Semrex).

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Además de la ministra, aparece también Elvira de las Mercedes Sanabria Salazar, exsecretaria general de la Cancillería, designada en provisionalidad el 26 de junio pasado como Primera Secretaria de Relaciones Exteriores, en el Consulado de Colombia en Nueva Loja (Ecuador). Esos movimientos de última hora en el servicio exterior han sido cuestionados por el equipo de Abelardo De La Espriella.

“La canciller Villavicencio se afilió desde hace año y medio, antes de que ocupara el cargo de ministra", aseguraron en el sindicato. Foto: GUILLERMO TORRES-SEMANA

El listado está en una resolución que les concedió a los trabajadores del sindicato un permiso para asistir a una asamblea general del mismo el 27 de marzo. Esas autorizaciones para las reuniones propias de la actividad sindical son una de las prerrogativas que tienen los afiliados a estas colectividades.

El Tiempo narró que en el equipo de Abelardo De La Espriella existe inquietud sobre lo que pueda significar que la ministra esté sindicalizada.

El Código Sustantivo del Trabajo les da a algunos de estos trabajadores un privilegio conocido como el fuero sindical. Se trata de “la garantía de que gozan algunos trabajadores de no ser despedidos ni desmejorados en sus condiciones de trabajo, ni trasladados a otros establecimientos de la misma empresa o a un municipio distinto, sin justa causa, previamente calificada por el juez del trabajo”.

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Sin embargo, el mismo código del Trabajo aclara que no son todos los trabajadores sindicalizados sino algunos: a) Los fundadores de un sindicato, desde el día de su constitución hasta dos (2) meses después de la inscripción en el registro sindical, sin exceder de seis (6) meses; b) Los trabajadores que, con anterioridad a la inscripción en el registro sindical, ingresen al sindicato, para quienes el amparo rige por el mismo tiempo que para los fundadores; c) Los miembros de la junta directiva y subdirectivas de todo sindicato, federación o confederación de sindicatos, sin pasar de cinco (5) principales y cinco (5) suplentes, y los miembros de los comités seccionales, sin pasar de un (1) principal y un (1) suplente. Este amparo se hará efectivo por el tiempo que dure el mandato y seis (6) meses más y d) Dos (2) de los miembros de la comisión estatutaria de reclamos, que designen los sindicatos, las federaciones o confederaciones sindicales, por el mismo período de la junta directiva y por seis (6) meses más, sin que pueda existir en una empresa más de una (1) comisión estatutaria de reclamos. Esta comisión será designada por la organización sindical que agrupe el mayor número de trabajadores.

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La norma también aclara que no gozan del fuero sindical “los trabajadores oficiales y particulares que desempeñen puestos de dirección, de confianza o de manejo”.

El Tiempo habló con Francisco Burchardt Melo, presidente del Semrex y secretario general de la Confederación General del Trabajo (CGT), quien aseguró que en efecto ni la canciller ni la señora Sanabria gozan de fuero sindical.

“Ninguna persona con cargos directivos o que sea operador u ordenador del gasto puede tener fuero sindical, tampoco si tiene subordinados. Eso es así tanto en las empresas como en las entidades. Ninguna de las dos tiene fuero sindical”, explicó Burchardt.

Burchardt también aclaró que “la canciller Villavicencio se afilió desde hace año y medio, antes de que ocupara el cargo de ministra. Para ese momento era coordinadora de Colombia Nos Une”.

El tema, sin embargo, genera expectativa y curiosidad.