El Partido de la U no termina de concretar cuál será su postura en el Congreso ante el gobierno de Abelardo De La Espriella que está por comenzar. Los senadores y representantes a la Cámara se encontrarían en el Club de Banqueros de Bogotá, al medio día del miércoles, para dirimir sobre su posición respecto a la nueva administración, pero el encuentro tuvo varios contratiempos.

Hay quienes estaban enfocados en los encuentros de los compromisarios en los que se acuerdan la presidencias y vicepresidencias de las mesas directivas para los próximos cuatro años, otros aún no aterrizan en Bogotá tras sus viajes de vacaciones o misiones legislativas internacionales y unos más sí llegaron a esa cita, pero no hubo quórum decisorio en ese encuentro.

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Los de la U tienen que concretar antes del 20 de julio si se declaran como partido de gobierno, oposición o independientes a la administración de De La Espriella y el calendario está corriendo, especialmente cuando su senador, Alfredo Deluque, es quien se perfila como próximo presidente del Congreso para el primer año legislativo.

El Partido de la U apoyó a Gustavo Petro en los primeros momentos de su administración, pero con el pasar de los años algunos de sus congresistas se convirtieron en oposición, incluso siendo determinantes para hundir reformas sociales como la de salud en la Comisión Séptima del Senado.

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La mayoría de sus senadores y representantes electos quieren ser bancada de gobierno. Sin embargo, los petristas de la colectividad, como el senador Antonio José Correa, no están conformes con alinearse a la administración de De La Espriella y hay otros que estarían interesados en la independencia.

Los legisladores de la U buscan todos los caminos para conseguir un acuerdo antes del fin de semana y así evitar que llegue el momento de la posesión del nuevo Congreso dando el mensaje de tener una colectividad dividida. Lo claro es que esa decisión se postergará hasta la tarde del viernes, pese a que los optimistas del partido creían que este asunto podría saldarse en el encuentro en el Club de Banqueros.

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Con Deluque como el senador que más se suena como próximo presidente del Congreso, el Partido de la U se encamina ser bancada de gobierno. Sin embargo, los opositores a De La Espriella que militan en esa colectividad postergarán la decisión hasta el último momento y prometen mantenerse en oposición, aún cuando el partido tome otro camino.