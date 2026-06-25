¿Será candidata en 2027? Saray Robayo Bechara renunció a la Cámara y al Partido de la U

La representante a la Cámara del Partido de la U, Saray Robayo Bechara, tomó la decisión de renunciar a su curul y a la militancia de su colectividad, razón por la cual envió las respectivas cartas de renuncia.

Aunque no se conocen las razones de su decisión, podría tratarse de una posible aspiración política en las elecciones de 2027 y el trámite haría parte de una estrategia para no quedar inhabilitada.

En el caso de la Cámara, Robayo Bechara pide a la corporación que su renuncia se “haga efectiva a partir del 26 de junio de 2026″.

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En la carta asegura que su decisión corresponde a “una profunda reflexión sobre el devenir de mis compromisos profesionales y personales, así como la convicción de que los nuevos liderazgos y las dinámicas regionales demandan mi concurso desde otros escenarios del ámbito público de nuestra nación”.

En la misiva enviada al Partido de la U, la congresista entrega argumentos similares y agradece la confianza que se le dio en la colectividad porque fue una de las férreas opositoras del Gobierno Petro.

Durante su paso por el Legislativo, Robayo Bechara impulsó y logró aprobar la ley contra el hambre que abrió una serie de incentivos para la donación de alimentos en Colombia. Esta iniciativa de su autoría lucha contra el flagelo del hambre que se vive en varias regiones del país.