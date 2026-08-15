Ludmila Vergara Rosales asume como nueva superintendente de Transporte: estos son sus principales retos

Ludmila del Carmen Vergara Rosales asumió desde el pasado jueves, 13 de agosto, el cargo de superintendente de Transporte, tras la declaración de insubsistencia del anterior jefe de la entidad Alfredo Piñeres Olave.

Esto cambia para el sector transporte con el nuevo decreto del Gobierno en medio de la emergencia

Así se desprende del Decreto 1217 de 2026, en el que se formaliza la declaración de insubsistencia contra Piñeres Olave y se confirma a la abogada Vergara Rosales como la nueva jefe de la entidad del sector.

Como cabeza de la Superintendencia, la nueva funcionaria tendrá que liderar la inspección, vigilancia y control de la prestación del servicio público de transporte en Colombia, abarcando concesiones vial y portuaria, infraestructura, protección al usuario e imposición de sanciones.

Entre sus principales retos para el inicio del Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella se encuentra el fortalecimiento institucional y la ejecución de proyectos que beneficien el desarrollo económico del sector transporte.

También tendrá la misión de acompañar a los empresarios para fortalecer el desarrollo de la prestación del servicio público, la lucha contra la ilegalidad, el fortalecimiento de la promoción y prevención y el cumplimiento de la Ley.

Ludmila del Carmen Vergara Rosales, quien asume como la nueva Superintendente, es abogada egresada de la Universidad Sergio Arboleda y cuenta con posgrados en Derecho Comercial y Procesal Civil.

Tiene una trayectoria de más de 25 años en el sector jurídico y se ha desempeñado en la gestión y prevención de riesgos legales para proyectos de infraestructura, obras civiles y desarrollo normativo.

Además, ha ocupado cargos jurídicos en la Universidad de Sucre y la Gobernación de Sucre. También se desempeñó en la docencia universitaria.