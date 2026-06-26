SuperTransporte sanciona a empresa por accidente de bus en La Línea; iban estudiantes y docentes, 10 murieron

Por medio de un comunicado, la tarde de este viernes 26 de junio de 2026, la Superintendencia de Transporte impuso una multa de 211 millones de pesos a la empresa transportadora TRANS LOGYTOUR S.A.S., encargada de movilizar a los estudiantes y profesores de la Universidad Alexander von Humboldt, de quienes diez fallecieron en la vía La Línea el sábado 24 de mayo de 2025.

SuperTransporte impone millonaria multa a empresa vinculada al accidente de Antioquia que dejó 17 personas fallecidas

Los hechos ocurrieron en el puente Helicoidal, cerca del municipio de Calarcá, Quindío.

El grupo universitario, que hacía parte de la Facultad de Ingeniería, se encontraba en una excursión académica, hasta que de repente el bus que los estaba movilizando perdió el control y chocó con una baranda de protección, tras lo cual varias personas salieran expulsadas del vehículo.

Estudiantes y profesores de la Corporación Universitaria Empresarial Alexander Von Humboldt. Foto: Imagen que circula en redes sociales.

El accidente vial provocó la muerte de diez personas y heridas en once; las víctimas fueron siete estudiantes, dos profesores y un comunicador social.

“Con profundo dolor informamos sobre la sensible pérdida de varios de nuestros compañeros, estudiantes, docentes y administrativos en un fatídico accidente de tránsito. Imploramos a Dios por consuelo en estos momentos difíciles para los familiares, seres queridos y amigos de nuestros compañeros. Ellos estarán siempre en nuestros corazones”, compartió en su momento la Universidad Alexander von Humboldt.

Acciones tomadas por la Superintendencia de Transporte

Tras los hechos ocurridos en la vía La Línea, la entidad de transporte llevó a cabo una investigación para aclarar las razones que provocaron el accidente, así como de la empresa responsable de transportar a los jóvenes y docentes, quienes fueron víctimas de lo ocurrido.

Más de un año después de la tragedia, informó de la formulación de pliego de cargos en contra de la empresa TRANS LOGYTOUR SAS, de una multa por $ 211.745.700, de la cancelación de su permiso para operar y del plazo de tres meses que le dio para corregir las irregularidades que fueron detectadas en su sede.

Los cargos emitidos por la entidad son los siguientes:

No reportar a tiempo las infracciones que fueron cometidas por sus conductores en el sistema VIGÍA.

que fueron cometidas por sus conductores en el sistema VIGÍA. Entregar información incompleta acerca de su Plan Estratégico de Seguridad Vial (PESV).

acerca de su Plan Estratégico de Seguridad Vial (PESV). No implementar adecuadamente el Plan Estratégico de Seguridad Vial.

adecuadamente el Plan Estratégico de Seguridad Vial. Registrar una dirección diferente a la de las oficinas de la entidad, al igual que su sede principal.

a la de las oficinas de la entidad, al igual que su sede principal. No informar ni actualizar ante las autoridades competentes sobre el cambio de domicilio de la empresa.

“La seguridad vial es fundamental y por eso tomó acciones contundentes para el cumplimiento de las normas del sector y para proteger a los y las usuarias del transporte público”, comentó la Superintendencia de Transporte en su comunicado.