“No es por la arepa”: esposa de Iván Marín reveló el motivo que lo hizo llorar en ‘MasterChef Celebrity’

El desarrollo de MasterChef Celebrity se sigue dando a fuego lento y varios de sus concursantes dan de qué hablar por su destreza, su creatividad culinaria y otros por el esfuerzo tan grande que hacen por estar allí y permanecer, el cual es el caso del comediante Iván Marín.

La razón por la que Iván Marín rompió en llanto en ‘MasterChef Celebrity’; reveló la verdad

Desde que inició el programa, el mismo humorista dejó en claro que su mayor habilidad no es la cocina, incluso afirmó que en su vida no ha cocinado prácticamente nada, por lo que sus conocimientos son muy básicos, y esto ha quedado evidenciado en la competencia.

A pesar de la inexperiencia que tiene, Marín ha mostrado las ganas que tiene de aprender y de durar en la competencia. Sin embargo, algunos momentos en la cocina más famosa de Colombia lo frustran.

Esto mismo pasó en el capítulo del pasado jueves 13 de agosto. La instrucción del reto del día era hacer una preparación que les recordara su familia, y por esto, Iván decidió hacer arepa rellena, preparación que hacía junto a su abuela y que representaba el vínculo cercano con la cocina de la época de ella.

Durante la elaboración del plato, Iván Marín se mostró muy frustrado porque las arepas no le salían, y esto hizo que terminara en llanto calificándose a sí mismo como “inútil”, ya que sentía que no crecía en la cocina.

Varios participantes, como Sebastián Vega, se encargaron de decirle que eso no era cierto y de ayudarle, sin embargo, detrás de cámaras, aún lleno de tristeza afirmó :“Yo siento que no progreso; yo estudio y estudio”.

Iván Marín habló de la frustración que sintió durante reto de ’MasterChef Celebrity’

Este momento fue publicado en la cuenta oficial de Instagram del Canal RCN, y allí, el comediante abrió su corazón en un comentario, ya que a lo largo del programa le han llegado varias críticas por lo sensible que muestra ser.

“Cada uno tiene una historia personal que lo destroza, y quien no ha vivido esa vida no solo entenderá, también lo juzgará. No me enorgullezco de haberme venido abajo, desearía no haberlo hecho, pero tampoco me avergüenzo”, escribió.

En cuanto a las críticas, dejó claro que prefiere recibir hate por lo que es y no demostrar otra cosa por aparentar: “Prefiero ser odiado por ser quien llora, que quien se jacta de atacar al que lloró”, sumó.

Por la ayuda que recibió, sobre todo por parte de Sebastián Vega y del chef Jorge Rausch, se mostró bastante agradecido.

“Hoy solo puedo dar gracias a Dios por haber puesto en esa cocina a los excelentes seres humanos que me acompañaron, y agradecer a quienes aquí me apoyan con esas palabras que hacen tanto bien, ustedes me devuelven la fe en la bondad”, agregó.

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Una de las personas que siempre le ha mostrado apoyo ha sido su esposa Leidy, y fue ella misma quien también comentó la publicación y dejó en evidencia la razón del llanto de su esposo: su vida familiar.

“No es por la arepa, es por la historia, esa que nadie conoce, porque tú sabes que esas lágrimas no eran por eso, me van a funar pero no me importa, tener malos padres es muy duro, pero no tenerlos es peor, tu abuelita si debe estar orgullosa de ese niño que crió, que dejó solito tan pequeño y que a pesar de todo se convirtió en un excelente hombre y un maravilloso padre, el padre que a él le hubiera gustado tener”, escribió.