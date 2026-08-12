Tavo Bernate sorprendió con imitación de Belén Alonso en MasterChef Celebrity: así reaccionó la chef

En el más reciente capítulo de MasterChef Celebrity se vivió uno de los momentos más divertidos de la temporada, pues el actor Tavo Bernate decidió caracterizarse como la chef mexicana Belén Alonso y llamó la atención en redes sociales.

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De manera inesperada, el artista llegó a la cocina con todo el estilo de la reconocida chef: un maxivestido de colores, peluca, lentes, maquillaje y, sobre todo, la actitud que caracteriza a la experta gastronómica.

“Estoy muy contenta porque acabo de llegar a Colombia y me dijeron que tenían todo, que no iban a escatimar en gastos para mí y me mandaron en flota y aquí estoy”, dijo Bernate mientras interpretaba a la jurado.

Jurado de 'MasterChef Celebrity 2026'. Foto: Colprensa

La caracterización fue tan convincente que durante la dinámica surgió una particular forma de diferenciar al personaje de la chef original. Entre risas, se decidió que el doble de Belén Alonso se llamaría ‘Belón’, nombre que acompañó el momento a lo largo del capítulo.

La imitación también provocó la reacción de los demás jurados. Nicolás de Zubiría no pudo contener la risa y destacó el trabajo del actor: “Lo haces sensacional, o sea, por un segundo, yo sí pensé que era Belén”.

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Como era de esperarse, el video que suma más de dos millones de reproducciones se llenó de comentarios de los seguidores del programa del Canal RCN, quienes celebraron el particular talento de Bernate.

La propia Belén Alonso reaccionó a la caracterización y compartió el clip acompañado de un mensaje cargado de humor.

“Jajajaja, qué risa. Ojalá que sirva un poquito de alivio para estos momentos por los que están pasando mis hermanos colombianos”.

Por su parte, Tavo Bernate también se refirió a su personaje: “Esta Belón es cosa seria. Los quiero mucho”.

Los seguidores destacaron especialmente la reacción de Alonso y el parecido conseguido por el actor.

“Primera vez que veo a Belén riéndose, qué gusto y con ganas”; “Jajaja, no conocía ese talento de Tavo, por lo menos este programa nos saca una risa en medio de tanto dolor”; “Tavo, me alegraste la vida en medio de un momento tan duro, jajaja”; “Gracias por alegrarnos sanamente en estos momentos” y “Buena imitación, no sabía que era Tavo”, son algunas de las palabras que se leen.