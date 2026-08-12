Un potente movimiento telúrico de magnitud 7,4 estremeció distintas zonas de Colombia durante la mañana del pasado lunes, 10 de agosto, generando preocupación entre miles de habitantes. La intensidad del sismo llevó a numerosas personas a salir de sus viviendas, lugares de trabajo y establecimientos, mientras las autoridades evaluaban posibles afectaciones.

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Pese a que las miradas de muchos estaban en los complejos videos del desplome de edificios o personas atrapadas, otros se percataron de que una marca de pijamas había compartido un clip en el que daban publicidad sobre sus productos.

Las imágenes mostraban alternativas de prendas para “verse bien” al momento de salir de las estructuras en horas de la mañana o la noche. El clip fue eliminado, pero la ola de críticas aumentó considerablemente.

Ante la molestia e indignación que generó esto, la dueña de la marca decidió pronunciarse al respecto y explicar lo que había ocurrido. La mujer, identificada como Juliana Mesa, pidió disculpas y aclaró cómo pasó todo en medio de la contingencia.

“Quiero hacer este video para poner en contexto y pedir disculpas en nombre de la marca por lo sucedido ayer. Minutos después del temblor aquí en Medellín, mi equipo subió una foto y un reel que realizamos desde hace cuatro años. Ellos no esperaron, sin saber la magnitud de lo que estaba pasando en nuestro país”, comentó.

“Pido disculpas porque ellos debieron esperar un tiempo prudente para verificar que todo el mundo estuviera bien”, apuntó.

Mesa señaló que ella estaba ateniendo asuntos personales y no se percató de lo que había pasado, ya que su atención estaba con su mamá enferma.

En su post, la paisa pidió que se trabajara en unión por el país, evitando los ataques y mensajes lleno de odio. Allí especificó que jamás se aprovecharían de una tragedia para sacar frutos económicos.

Empresaria tomó importante decisión

En medio de la polémica con su marca, Juliana Mesa reapareció en su cuenta de Instagram y reveló que había pasado días muy malos. Tras la crisis que atravesó por las críticas y comentarios negativos, la empresaria anunció una decisión que tomó.

De acuerdo con un clip, quiso darle la vuelta a la situación y enmendar su error, ubicando una bodega para prestarla como un punto de acopio. Con ayuda de una mujer de Buenaventura, llenarían un camión de 30 toneladas de comida para enviarlo.

Allí dijo: “Vamos a ir a comprar bloques porque mañana sale el primer camión para ayudar a levantar las casas que se cayeron”.