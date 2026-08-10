Un fuerte movimiento telúrico se registró durante la mañana de este lunes, 10 de agosto, generando alarma entre numerosos ciudadanos que decidieron salir de sus viviendas y lugares de trabajo como medida de precaución.

Fuerte y prolongado temblor sacude a Colombia: 7.4 grados en la escala de Richter

Según el primer reporte divulgado por el Servicio Geológico Colombiano (SGC), el sismo tuvo una magnitud de 7.4 y se presentó a las 7:34 a. m., con epicentro localizado en el municipio de San José del Palmar, Chocó.

El temblor fue percibido en diferentes zonas del país, por lo que las autoridades permanecen atentas a posibles reportes relacionados con afectaciones o daños derivados del movimiento.

Usuarios reportaron el movimiento telúrico a través de redes sociales, compartiendo videos de lo sucedido. Algunas imágenes muestran el impacto de la situación, afectando diversas zonas del país como Manizales.

Videos mostraron cómo quedó parte de la ciudad, con escombros e infraestructuras dañadas en las fachadas. Las personas lograron salir de los lugares, registrando lo que se veía desde afuera.

Contenidos en plataformas digitales dejaron a la vista la angustia y el temor de los habitantes de ciertas ciudades, las cuales presenciaron graves daños.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, también entregó un balance preliminar tras el fuerte sismo registrado este lunes y aseguró que, por ahora, no se reportan afectaciones de gravedad en la capital. Sin embargo, señaló que se han identificado algunas grietas en determinadas edificaciones.

A través de su cuenta de X, el mandatario informó que el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger) inició un recorrido de verificación por las diferentes localidades de Bogotá para revisar posibles daños.

“El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger) empieza barrido de verificación por todas las localidades de la ciudad”, escribió Galán.

Las autoridades continuarán con las labores de inspección durante las próximas horas, mientras se espera un reporte más completo que permita establecer si el movimiento telúrico ocasionó daños estructurales u otras situaciones de consideración en la ciudad.