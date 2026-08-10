Gobernador Rendón anuncia PMU tras terremoto que azotó a regiones de Colombia: estas son las afectaciones en Antioquia

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, anunció que instalará un Puesto de Mando Unificado con el fin de poder monitorear en tiempo real las afectaciones que dejó el terremoto que azotó a Colombia durante la mañana de este lunes 10 de agosto.

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“Por favor, atentos a información oficial y no a rumores que generan más pánico y confunden. No tenemos certezas sobre las réplicas ni los horarios en que estas, en caso de presentarse, se den”, dijo el gobernador.

De acuerdo con la información oficial, estas son las afectaciones en el departamento de Antioquia:

Támesis: sector El Hoyo, una vivienda se desplomó y se presentan grietas en la iglesia del municipio.

Jericó: Informan de vigas agrietadas en la estructura de la estación.

Venecia: Se derrumbó la cúpula de la iglesia.

Hispania: Se agrietaron las paredes de la estación de policía; el coliseo municipal presentó daños.

Remedios: La subestación La Cruzada presenta grietas dentro de una de las habitaciones de la unidad.

Cañasgordas: Se presentan grietas en la iglesia municipal.

Sonsón: Se reporta el desplome de una casa abandonada en zona urbana. El coliseo presenta afectaciones en el techo.

La Unión: Se reportan daños en el coliseo y en viviendas.

La iglesia de Jardín, Antioquia, también sufrió graves afectaciones en su infraestructura. En varios videos se logra ver la magnitud de los daños.

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Por su parte, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se pronunció por medio de su cuenta en X y le pidió a la ciudadanía frenar las cadenas de noticias falsas.

“Le pido a la gente no reenviar cadenas o información falsa. Los sismos son impredecibles, no es posible saber si habrá o no una réplica. Infórmense a través de fuentes oficiales y reporten las emergencias a través de la línea 123″, dijo el mandatario paisa.

En Antioquia y otras regiones de Colombia, las autoridades se encuentran en máxima alerta con el fin de atender las emergencias que se han venido registrando.