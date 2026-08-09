Medellín consolida este año su proyección internacional con una serie de reconocimientos que la ratifican como uno de los destinos urbanos más destacados del mundo. Junto con Bogotá, la ciudad ingresó al listado de las 100 mejores ciudades .del mundo para visitar en 2026, según el informe World’s Best Cities, elaborado por Resonance Consultancy, que evalúa anualmente más de 270 ciudades con poblaciones superiores al millón de habitantes.

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Semana por Colombia llegará este 25 de agosto a Antioquia para analizar su nueva etapa económica. Agéndese

La consultora destacó la conectividad aérea internacional de Medellín, que facilita la llegada de viajeros de distintos continentes, así como su reputación en innovación social y su oferta de turismo cultural, factores determinantes para su inclusión en el ranking.

Entre los indicadores evaluados, el sistema de transporte público ocupó el séptimo lugar a nivel mundial, mientras que la vida nocturna se ubicó en el puesto 19. Londres, por su parte, encabezó la clasificación general por undécimo año consecutivo.

A esta distinción se suma el reconocimiento otorgado por Time Out, que consultó a 24.000 personas en el mundo para identificar las ciudades más bellas a partir de criterios como el paisaje, la arquitectura, el urbanismo y la identidad visual. En la edición de 2026, Medellín logró ubicarse entre las diez primeras.

La ciudad también recibió este año el Destination Organization Award for Global Impact 2026, otorgado por Destinations International al Bureau de Medellín por su Programa de Legado, una iniciativa que convierte congresos y ferias en proyectos con impacto social y ambiental de largo plazo. En conjunto, estas distinciones consolidan a Medellín como un referente internacional en turismo, conectividad e innovación social.

Ese posicionamiento será uno de los ejes de análisis de Semana por Colombia Medellín y Antioquia 2026, el foro que SEMANA realizará el próximo 25 de agosto, entre las 8:00 a. m. y la 1:00 p. m., bajo el lema “La región que amplía sus fronteras”.

El encuentro reunirá a representantes del sector público, el sector privado, la academia y la ciudadanía para analizar el nuevo momento económico del departamento y los retos que enfrenta para mantener su liderazgo en competitividad, innovación y desarrollo.

La agenda abordará algunos de los temas que hoy definen el futuro de Medellín y Antioquia: la transformación de su economía y la diversificación de sus sectores productivos; el impacto de los grandes proyectos de infraestructura y su conexión con los mercados internacionales; el posicionamiento de Medellín como una ciudad que atrae turismo, inversión, talento y grandes eventos; el crecimiento de nuevos polos de desarrollo por fuera del Valle de Aburrá; la integración metropolitana; el surgimiento de una nueva generación de empresas y emprendimientos de base tecnológica; la evolución del ecosistema energético regional y la reinvención de industrias tradicionales que hoy encuentran nuevas oportunidades en la innovación, el diseño, la tecnología y la internacionalización.

Entre los espacios centrales estará el panel “Medellín global: una ciudad que atrae al mundo”, dedicado a analizar cómo la capital antioqueña pasó de consolidarse como destino turístico a convertirse en una ciudad que atrae visitantes, inversión, talento y grandes eventos internacionales.

El foro también abrirá la discusión sobre los desafíos que deberá afrontar la región para sostener ese crecimiento en los próximos años, fortalecer la confianza para la inversión, impulsar el desarrollo territorial y ampliar su conexión con el mundo.

Semana por Colombia Medellín y Antioquia 2026 cuenta con el apoyo de Aris Mining, Banco GNB Sudameris, Centro Comercial Santafé, Conaltura, Fábrica de Licores de Antioquia, IDEA, Indeportes Antioquia, Lotería de Medellín, Lulo Bank, Tequendama Hotel Medellín (hotel oficial del evento), Viva Antioquia y Zijin Continental Gold. La entrada será gratuita, previa inscripción.