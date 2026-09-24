La 13.ª Cumbre Líderes por la Educación continúa este jueves en Bogotá con la segunda jornada de la tarde, en la que importantes voces del sector conversarán sobre tecnología, talento y estrategias que ya funcionan.

Sobre las 2 p. m. Sebastián Riomalo, socio y líder de la Práctica de Educación de McKinsey en Hispanoamérica, iniciará analizando cómo la aceleración tecnológica, la inteligencia artificial y la transformación del mercado laboral están cambiando la relación de las personas con el conocimiento.

Además, Ramón Álvarez, general manager latam y cofundador Innovamat; Jhon Carvajal, Learning Solutions Consultant en Platzi; Carlos Fernando Galán, alcalde mayor de Bogotá y Sabino García, gerente de Google for Education Región Andina - México, participarán en el evento durante la tarde.