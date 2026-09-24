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EN VIVO | Continúan los debates entre importantes voces en la segunda jornada de la 13.ª Cumbre Líderes por la Educación de SEMANA

Este jueves 24 de septiembre, desde las 2 de la tarde expertos continuarán discutiendo hacia dónde va el futuro del sector.

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Redacción Semana
24 de septiembre de 2026 a las 1:12 p. m.
13.ª Cumbre Líderes por la Educación.
13.ª Cumbre Líderes por la Educación. Foto: Semana

La 13.ª Cumbre Líderes por la Educación continúa este jueves en Bogotá con la segunda jornada de la tarde, en la que importantes voces del sector conversarán sobre tecnología, talento y estrategias que ya funcionan.

Sobre las 2 p. m. Sebastián Riomalo, socio y líder de la Práctica de Educación de McKinsey en Hispanoamérica, iniciará analizando cómo la aceleración tecnológica, la inteligencia artificial y la transformación del mercado laboral están cambiando la relación de las personas con el conocimiento.

Además, Ramón Álvarez, general manager latam y cofundador Innovamat; Jhon Carvajal, Learning Solutions Consultant en Platzi; Carlos Fernando Galán, alcalde mayor de Bogotá y Sabino García, gerente de Google for Education Región Andina - México, participarán en el evento durante la tarde.