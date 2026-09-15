Seis experiencias para repensar y transformar la educación

La transformación educativa no ocurre únicamente en grandes escenarios. También se construye en conversaciones, preguntas y experiencias que permiten mirar los desafíos de siempre desde nuevas perspectivas.

Por eso, durante la Cumbre de Líderes por la Educación 2026, que se llevará a cabo los días 23 y 24 de septiembre en el Cubo de Colsubsidio Bogotá (carrera 30#52-77), los asistentes podrán participar en seis espacios diseñados para ir más allá de la conferencia tradicional y poner en el centro algunas de las preguntas que hoy están transformando la manera de enseñar, aprender y liderar.

Estos talleres tendrán cupos limitados y se realizarán en las salas 1A y 1B de Concepta, este 23 de septiembre, desde las 8:45 a. m. hasta las 11:45 a. m., como antesala de la agenda académica de la Cumbre, que inicia este año a la 1:30 p. m.

Inteligencia Artificial: ¿hacer más significa aprender más?

La inteligencia artificial ya cambió la manera de producir y acceder al conocimiento. Pero hacer más no necesariamente significa aprender más. En “IA y el costo de aprender menos”, los líderes educativos podrán explorar esta paradoja y conocer el ÍNDICE FARO de Tec Alianza, que analiza Fundamento, Autonomía, Razonamiento y Orquestación para identificar cómo la IA puede ampliar —o reemplazar prematuramente— procesos de aprendizaje.

Sala 1A, 9:45 a. m. Invita Colsubsidio. Regístrese aquí.

¿Qué hace que un estudiante permanezca?

La permanencia se construye mucho antes de que aparezca el riesgo de abandono. En este laboratorio colaborativo, los participantes recorrerán cinco momentos de la trayectoria educativa —vinculación, bienvenida, activación, seguimiento y recuperación— para compartir buenas prácticas, identificar oportunidades y construir estrategias que puedan fortalecer el acompañamiento a los estudiantes.

Sala 1B, 8:45 a. m. Invita Comfama. Regístrese aquí.

¿Estamos creando barreras sin darnos cuenta?

La neurodiversidad también invita a revisar los entornos y las prácticas educativas. El taller “Neurodiversidad: cambiando miradas, transformando entornos” propone identificar barreras, cuestionar perspectivas y explorar alternativas para construir comunidades educativas más inclusivas y participativas.

Sala 1B, 10:45 a. m. Invita Comfama. Regístrese aquí.

Lo que la educación rural puede enseñarnos

La experiencia de la Alianza ERA llevará a los participantes a conocer aprendizajes construidos desde las escuelas rurales de Antioquia. En “Aprendizajes sobre la educación rural”, podrán vivenciar estrategias, reflexionar sobre aquello que las hace pertinentes y descubrir qué prácticas pueden inspirar transformaciones en otros contextos.

Sala 1B, 9:45 a. m. Invita Comfama. Regístrese aquí.

Las habilidades que se necesitan hoy para liderar la educación

“Power Skills: liderando la transformación educativa” pondrá en el centro capacidades como la comunicación, la empatía y el liderazgo. Un espacio para fortalecer habilidades que resultan fundamentales para construir instituciones más colaborativas, humanas e innovadoras.

Sala 1A, 8:45 a. m. Invita Ceinfes. Regístrese aquí.

¿Qué debe cambiar para que la educación realmente transforme?

La Cumbre también tendrá un encuentro exclusivo con Rafael Bisquerra, uno de los grandes referentes internacionales en educación emocional. En “Tómate un café con Rafael Bisquerra”, líderes de la educación tendrán la oportunidad de conversar directamente con el experto sobre bienestar, emociones y las transformaciones que necesita la educación.

Sala 1A, 10:45 a. m. Regístrese aquí.

Agéndese para pasar de hablar sobre la transformación educativa a experimentar nuevas formas de pensarla y llevarla a la acción.